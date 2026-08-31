В сентябре тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется без изменений благодаря модели PSO, однако до конца 2026 года ситуация может измениться — участники рынка предупреждают о возможном повышении цен в пределах 10–20%.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября в Украине остаются стабильными для населения, однако ситуация в энергетическом секторе может измениться уже до конца 2026 года — участники рынка предупреждают о возможной корректировке стоимости электроэнергии.

В сентябре цена на свет для бытовых потребителей останется без изменений благодаря действующей модели PSO (специальных обязательств), которая сдерживает тариф для населения. Регулятор пока не объявлял о пересмотрах, поэтому украинцы и дальше будут платить за электроэнергию по фиксированной цене.

В то же время для бизнеса ситуация выглядит иначе. Как сообщает издание «Первый деловой», коммерческие контракты на осень заключаются с повышением на 10–15% по сравнению с летними месяцами. Причина — более дорогая генерация, ограниченность импорта и рост стоимости балансирующих услуг.

По оценкам энергетических компаний, осенью потребление электроэнергии традиционно растет, что создает дополнительную нагрузку на систему. В сочетании с рисками новых атак на объекты критической инфраструктуры это формирует напряженную конфигурацию цен на ближайшие месяцы.

Что повлияет на цены до конца 2026 года

Ключевым фактором для стоимости электроэнергии до конца года станет состояние энергосистемы после осенне-зимнего периода. Если объекты генерации и сети выдержат нагрузку, правительство сможет удержать тариф для населения на текущем уровне. Однако в случае масштабных повреждений или дефицита мощностей возможен пересмотр тарифной модели — с постепенным повышением в пределах 10–20%.

Отдельную роль играет ситуация на европейских рынках. Стоимость импортной электроэнергии остается нестабильной, и любые колебания цен в соседних странах мгновенно отражаются на украинском балансе. Если цены в ЕС будут расти, импорт станет менее доступным, что повысит нагрузку на внутреннюю генерацию и может привести к подорожанию электричества для промышленности.

Два сценария: базовый и рисковый

До конца 2026 года рынок ожидает два возможных сценария развития событий. Базовый предусматривает сохранение действующей тарифной модели PSO для населения и умеренный рост цен для бизнеса. Рисковый сценарий — повышение тарифов для бытовых потребителей в случае дефицита генерации или существенного роста расходов на восстановление инфраструктуры.

Правительство пока придерживается позиции сдерживания тарифов, однако признает: окончательное решение будет зависеть от реальной ситуации в энергосистеме осенью и зимой. Если объекты генерации выдержат нагрузку, тариф для населения останется неизменным как минимум до конца отопительного сезона.

Как подготовиться к возможным изменениям

Хотя тариф для населения пока стабилен, эксперты советуют потребителям уже сейчас позаботиться об энергоэффективности. Замена старых ламп на LED, установка двухзонных счетчиков и использование мощных приборов в ночное время помогут уменьшить суммы в платежках независимо от того, изменится ли тариф.

Оформить двухзонный счетчик можно через местного оператора системы распределения — для этого достаточно подать заявку и оплатить стоимость прибора и работ. Разница между дневным и ночным тарифом составляет около 50%, что позволяет существенно экономить при переносе потребления на ночные часы.

Ранее Politeka сообщала, тарифы на электроэнергию: в Минэнерго рассказали, когда могут вырасти цены в платежках.