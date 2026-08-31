Домашняя колбаса по этому рецепту сочетает свинину с нежным куриным филе, салом и большим количеством чеснока. Рассказывают на ютуб-канале судьи «Мастер шеф» Татьяны Литвиновой.

Главная особенность этого рецепта домашней докторской колбасы — мясо не перемалывают в фарш, а нарезают ножом. Свинину режут чуть более крупными кусочками, чем курятину, а сало измельчают на мясорубке отдельно. Так готовая колбаса получает выразительную текстуру, остается сочной и не выходит слишком жирной.

Ингредиенты

свиной окорок или лопатка — 1100 г;

куриное филе — 600 г;

сало — 300 г;

чеснок — 50 г;

сливки — 50 г;

соль — 1 ч. л.;

смесь перцев — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — ½ ч. л.;

перец чили — ½ ч. л.;

свиные кишки — 3 шт.

Как приготовить

Сначала свинину нарезают небольшими кусочками, куриное филе — кубиками. Сало пропускают через мясорубку: оно становится связкой для мяса и делает начинку сочной. Чеснок измельчают и слегка обжаривают на жире, который остался после сала, пока он не станет мягким, а затем добавляют к мясной смеси.

Затем всыпают соль, смесь перцев, паприку, кориандр, сушеный чеснок и чили, вливают сливки и тщательно вымешивают начинку руками. Свиные кишки промывают холодной водой, замачивают и начиняют подготовленной смесью, формируя колбаски. Набивать кишки слишком плотно не стоит.

Колбаски выкладывают на противень, подливают немного воды и запекают примерно 45 минут при температуре 190°C. Подают горячими — с картофелем, свежими или маринованными овощами, хреном или горчицей.





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