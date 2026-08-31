Брауні з начинкою у стилі чізкейка готується практично так само просто, як класичний, але дарує неочікуваний смаковий контраст шоколаду та вершкового сиру.

Рецепт бісквіта з ідеальною текстурою ми вже публікували — а брауні готується зовсім інакше, хоч і належить до тієї ж категорії домашньої випічки.

Брауні — це один з найпопулярніших шоколадних десертів, який цінують за щільну, вологу текстуру та насичений смак какао. Цей рецепт брауні відрізняється від класичного тим, що зверху на шоколадну основу виливають ніжну начинку у стилі чізкейка та закручують її у мармурові візерунки. Завдяки цьому кожен шматочок поєднує щільний шоколадний брауні та легку кисло-солодку нотку вершкового сиру.

Інгредієнти для брауні

Для шоколадної основи:

масло — 226 г, розтоплене й трохи охолоджене

цукор — приблизно 350 г

яйця — 4 шт.

ванільний екстракт — 1 ст. л.

какао-порошок — приблизно 100 г

сіль — 1/2 ч. л.

розпушувач — 1 ч. л.

пшеничне борошно — 225 г

шоколадна крихта — приблизно 340 г (можна поєднати молочний і чорний шоколад у рівних частинах)

Для начинки у стилі чізкейка:

вершковий сир — приблизно 225 г, м'який

сметана високої жирності — приблизно 80 мл

цукор — приблизно 70 г

ванільний екстракт — 1 ст. л.

яйце — 1 шт.

Як приготувати брауні: покроково

Розігрійте духовку до 180°C і встановіть решітку в середнє положення. Форму для випічки розміром приблизно 23х33 см змастіть чи застеліть, щоб брауні легко вийняти.

У чаші міксера з'єднайте вершковий сир, цукор, сметану та ванільний екстракт, збийте до однорідності, зішкрябуючи стінки чаші. Додайте яйце і ще раз збийте до гладкої маси. Перекладіть начинку в окрему місткість і відкладіть.

У тій самій чаші з'єднайте цукор, ванільний екстракт, розтоплене масло та яйця, збийте до однорідності. Додайте борошно, какао-порошок, розпушувач і сіль, ще раз перемішайте. В кінці додайте шоколадну крихту і обережно вимішайте лопаткою.

Перекладіть тісто для брауні у підготовлену форму та розрівняйте. Ложкою зробіть п'ять довгих борозенок на поверхні тіста. У кожну борозенку викладіть начинку чізкейка. Ножем проведіть перпендикулярно борозенкам, чергуючи напрямок руху, щоб вийшов мармуровий візерунок.

Випікайте брауні 20-30 хвилин: перевірте готовність через 20 хвилин і дістаньте форму з духовки, щойно середина почне підійматися. Дайте брауні повністю охолонути перед подачею, а потім поставте в холодильник.

Перед подачею брауні варто дістати з холодильника на 5 хвилин, щоб він трохи відтанув. Для рівних шматочків ніж змочіть у гарячій воді, витріть насухо і лише тоді розрізайте десерт. Такий брауні добре зберігається в холодильнику кілька днів у закритому контейнері.

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