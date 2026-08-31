Українцям можуть перекрити газ після перевірки, якщо під час ремонту вони припустилися поширеної помилки — сховали або замурували газові труби. У компанії «Полтавагаз» розповіли, чому це небезпечно та як уникнути відключення.

Поки в Сумах відключають воду через аварійні роботи, газовики попереджають українців про іншу загрозу — припинення газопостачання після перевірки. Причиною може стати поширена помилка під час ремонту, яку фахівці не пробачають.

Як повідомляє АТ «Полтавагаз», під час оновлення інтер'єру власники житла часто намагаються зробити газопровід менш помітним. Однак газові труби повинні залишатися доступними для регулярного огляду та технічного обслуговування. Повністю закривати їх декоративними конструкціями або замуровувати в стіну категорично не можна.

Якщо доступу до газопроводу немає, фахівці не можуть перевірити його технічний стан, своєчасно виявити можливий витік газу та вжити необхідних заходів. Саме тому прихований або замурований газопровід вважається порушенням вимог безпеки.

Що загрожує за порушення

У разі виявлення такого порушення під час перевірки розподіл газу можуть тимчасово припинити. Відновлення постачання буде можливим лише після того, як власник усуне проблему та забезпечить необхідний доступ до газових мереж. Це означає додаткові витрати на демонтаж конструкцій, повторний ремонт та виклик фахівців.

Що робити, якщо потрібно перенести газове обладнання

Окрему увагу слід приділити ремонтам, які передбачають перенесення газопроводу, лічильника чи газових приладів. У таких випадках потрібно звернутися до свого оператора ГРМ. Фахівці нададуть консультацію та допоможуть правильно організувати необхідні роботи, щоб уникнути відключення газу в майбутньому.

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