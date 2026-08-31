Українці можуть суттєво зменшити витрати на мобільний зв'язок, скориставшись послугою перенесення номера (MNP). Київстар, Vodafone та lifecell пропонують спеціальні акційні тарифи для нових абонентів, які переходять до них зі збереженням свого номера.

Тарифи мобільного зв'язку в Україні продовжують змінюватися — абоненти дедалі частіше шукають способи платити менше. Один із найдієвіших інструментів економії — послуга перенесення номера (MNP), яка дозволяє перейти до іншого оператора, зберігши свій телефонний номер і код мережі. Завдяки цьому нові абоненти отримують доступ до акційних тарифів, що коштують значно дешевше за стандартні.

Як повідомляє ТехноФан, Київстар, Vodafone та lifecell пропонують спеціальні умови для клієнтів, які переходять до них зі збереженням номера. У деяких випадках різниця між звичайною та акційною вартістю тарифу перевищує 100 гривень за один пакет.

Київстар: тариф «ВСЕ РАЗОМ Легкий»

Для абонентів, які переносять номер до Київстар, доступний тариф «ВСЕ РАЗОМ Легкий». Звичайна вартість пакета становить 470 грн за 4 тижні, однак для нових клієнтів після перенесення номера вона знижується до 290 грн. Тож на одному пакеті можна заощадити близько 180 гривень.

До пакета входять: безлімітний мобільний інтернет (перші 100 ГБ на повній швидкості, далі — з обмеженням), 15 ГБ інтернету для країн «Роумінг як вдома», безлімітні дзвінки на номери Київстар, 300 хвилин на інші мобільні та міські номери України й за кордон, 300 SMS по Україні, домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с та одна «Суперсила» без доплати.

Vodafone: тариф Flexx GO

Для тих, хто переносить свій номер до Vodafone, доступний тариф Flexx GO. Його стандартна ціна — 420 грн за 4 тижні, а після переходу за MNP вартість пакета складає 280 грн. Економія — 140 грн за один пакет. Якщо оплачувати 13 пакетів протягом року, загальна сума заощаджень може сягнути близько 1 820 грн.

До тарифу Flexx GO входять: безлімітний мобільний інтернет, безлімітний доступ до 45 застосунків, 1 000 хвилин для дзвінків по Україні та в країнах ЄС, а також безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone. Акційна вартість 280 грн діє протягом обмеженого періоду — після використання певної кількості пакетів тариф повертається до стандартної ціни.

lifecell: тариф «Максі»

У lifecell для абонентів, які переносять номер, діє тариф «Максі» за акційною ціною 270 грн за 4 тижні. Стандартна вартість тарифу — 400 грн, а для ідентифікованих або персоніфікованих номерів — 350 грн. Якщо порівнювати акційну ціну зі стандартними 400 грн, економія складає 130 грн за один пакет. За рік (13 пакетів) можна заощадити до 1 690 грн.

Абоненти тарифу «Максі» отримують: безлімітний мобільний інтернет (у рамках акції «Мега безліміт» за умови своєчасної оплати), частину інтернету для країн ЄС, 750 хвилин для дзвінків по Україні, додаткові 750 хвилин відповідно до умов тарифу, безлімітні дзвінки всередині мережі lifecell та безлімітний доступ до популярних застосунків. Якщо вчасно не поповнити рахунок, дія безлімітного інтернету може припинитися.

Як перенести номер до іншого оператора

Процедура перенесення номера в Україні досить проста. Абонент звертається до нового оператора з паспортом та ідентифікаційним кодом, заповнює заяву на перенесення й отримує нову SIM-карту. Важливо, щоб номер був зареєстрований на заявника, а попередній оператор не блокував перенесення через заборгованість. Після подання заявки процес триває до трьох робочих днів. Під час перенесення можливі короткочасні перерви у зв'язку.

Перенесення номера — реальний спосіб платити менше за мобільний зв'язок. Найбільша економія досягається в Київстар — 180 грн за пакет, далі йдуть Vodafone (140 грн) та lifecell (130 грн). Усі три оператори пропонують безлімітний інтернет у межах акційних тарифів, що робить ці пропозиції ще привабливішими для активних користувачів.

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