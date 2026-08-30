У вересні 2026 року військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин можуть безплатно користуватися міським громадським транспортом. Пільга поширюється на тролейбуси, трамваї, електрички та приміські автобуси за наявності відповідного посвідчення.

Пільги для військових в Україні включають не лише грошові виплати — із вересня 2026 року захисники, ветерани та члени їхніх родин можуть безплатно користуватися міським громадським транспортом за наявності посвідчення. Як повідомляє Новини.LIVE, право на безоплатний проїзд також мають ще понад десять категорій українців.

Пільгові перевезення поширюються на тролейбуси, трамваї, електрички, приміські автобусні маршрути та інший міський наземний транспорт. Водночас скористатися пільгою не вдасться в міжміських автобусах, таксі, метро та поїздах далекого сполучення. Для маршрутних таксі безплатний проїзд регулюється рішеннями органів місцевого самоврядування — тобто в кожному місті правила можуть відрізнятися.

Хто має право на безплатний проїзд у вересні

Перелік категорій, які можуть не платити за проїзд у громадському транспорті, єдиний для всієї країни. У вересні 2026 року до нього входять:

учасники бойових дій;

військовослужбовці строкової служби;

ветерани військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ;

особи з інвалідністю внаслідок війни та їхні супроводжуючі;

батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців;

пенсіонери за віком;

діти з багатодітних сімей;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти до шести років без окремого місця;

постраждалі учасники Революції Гідності;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи та ліквідатори аварії;

особи з інвалідністю I і II груп, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують;

поліцейські та співробітники СБУ при виконанні службових обов'язків;

реабілітовані особи, яким встановили інвалідність унаслідок політичних репресій.

Для військових та ветеранів ключовим документом, що підтверджує право на пільгу, є посвідчення учасника бойових дій або військовий квиток. Пенсіонери мають пред'являти пенсійне посвідчення, а особи з інвалідністю — відповідне посвідчення або довідку МСЕК.

Що робити, якщо відмовили у безплатному проїзді

Найчастіше проблеми виникають саме в маршрутних таксі: перевізники можуть обмежувати кількість пільгових місць або взагалі відмовляти пасажирам, намагаючись мінімізувати збитки. У фахівцях Безоплатної юридичної допомоги наголошують: такі дії є незаконними.

«Перевізнику на автобусних маршрутах загального користування забороняється відмовляти в пільговому перевезенні, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова тягне за собою відповідальність», — пояснили юристи.

Якщо вам відмовили в безплатному проїзді, алгоритм дій такий:

Зафіксуйте порушення — запишіть розмову на відео або зробіть аудіозапис. Запам'ятайте або сфотографуйте номер транспортного засобу та назву компанії-перевізника. Якщо довелося купити квиток — збережіть його як доказ. Негайно зателефонуйте до поліції за номером 102 та подайте скаргу.

Збитки транспортних підприємств від пільгових перевезень фінансуються з місцевого бюджету. Міська влада зобов'язана заздалегідь передбачити кошти на ці потреби, тож аргументи перевізників про відсутність компенсації не є підставою для відмови пасажирам-пільговикам.

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