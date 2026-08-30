Бісквіт із лише трьох інгредієнтів готується просто, але має свої секрети — розповідаємо, як зробити пишний і рівний корж без спеціальних навичок.

Рецепт домашнього безе ми вже публікували — а бісквіт готується за іншим принципом, хоча теж вимагає правильного збивання яєць.

Бісквіт — це класична основа для тортів, яка складається лише з трьох продуктів: яєць, цукру та борошна. Попри мінімальний набір інгредієнтів, саме цей корж часто підводить навіть досвідчених кулінарів — він може осісти після духовки або вийти надто щільним. Секрет цього рецепта в тому, що правильна техніка збивання яєць і акуратне вмішування борошна дають рівний, повітряний і вологий бісквіт, який однаково добре підходить і для торта, і як самостійний десерт із цукровою пудрою чи яблуками.

Інгредієнти для бісквіта

яйця — 4 шт.;

цукор гранульований — приблизно 150 г (3/4 склянки);

борошно пшеничне, просіяне — приблизно 90-100 г (3/4 склянки).

Із такої кількості інгредієнтів вийде один круглий корж діаметром близько 20 см і висотою 5 см, розрахований на 12 порцій.

Як приготувати бісквіт: покроково

Розігрійте духовку до 175°C, встановивши решітку посередині.

У велику миску вбийте 4 яйця та збивайте міксером на високій швидкості хвилину-дві, поки маса не стане трохи пінистою.

Продовжуючи збивати, поступово, тонким струменем всипте цукор. Збивайте масу 15-20 хвилин — це справді важливо, бо саме повітря, вбите в яйця, і є єдиним розрихлювачем для цього бісквіта. Готовність перевіряйте так: піднявши віночок над мискою, дивіться, як стрічка тіста падає назад — вона має зникати не швидше ніж за 2-3 секунди. Якщо стрічка зникає одразу, продовжуйте збивати далі.

Коли маса досягла потрібної густини, у 2-3 заходи просійте борошно прямо над яєчною піною і обережно вмішайте лопаткою або дерев'яною ложкою рухом «знизу-вгору», проходячи під тістом і перевертаючи його зверху. Перемішуйте лише до зникнення сухих грудочок борошна — зайве вимішування «вбиває» повітря з тіста і робить бісквіт щільним і жорстким.

Форму діаметром 20 см застеліть фольгою, а дно (не боки!) змастіть чи побризкайте олією для випікання. Вилийте тісто у форму, а потім, взявшись за боки форми, кілька разів обережно покрутіть її по колу — це допоможе розподілити тісто рівномірно.

Поставте форму в розігріту до 175°C духовку на 30-35 хвилин. Готовність перевіряйте деревʼяною шпажкою, вставляючи її в центр коржа, — вона повинна виходити чистою, без вологих крихт тіста. Не відкривайте духовку раніше 25 хвилин випікання і не перевіряйте готовність надто рано — різка зміна температури може призвести до того, що бісквіт осяде.

Готовий корж залиште охолоджуватися прямо у формі приблизно 30 хвилин, після чого зніміть фольгу і остудіть бісквіт повністю на решітці.

Для найкращої текстури охолоджений бісквіт обгорніть харчовою плівкою і залиште на столі приблизно на 8 годин, перш ніж розрізати на шари. Це дозволить зайвій волозі рівномірно розподілитися — корж залишиться вологим, але не розсиплеться під час нарізання.

Такий бісквіт чудово підходить як основа для багатошарових тортів із кремом, а також смачний і сам по собі — просто присипте його цукровою пудрою або доповніть шматочками яблук. Зберігати готовий корж краще обгорнутим у плівку в холодильнику, а перед складанням торта дайте йому дійти до кімнатної температури.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт швидкого брауні: як отримати вологу середину та хрустку скоринку.

Також Politeka писала, рецепт тертого пирога з яблуками: простий трюк для ідеального результату.

Як повідомляла Politeka, рецепт борщу, який завжди виходить яскравим: секрет насиченого кольору та збалансованого смаку.