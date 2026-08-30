Мариновані огірки за цим рецептом готуються без варіння і зайвого клопоту — достатньо нарізати огірок стрічками, замаринувати і вже за 15-30 хвилин отримати хрустку закуску з кисло-солодким смаком.

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Ця класична закуска чудово доповнює бутерброди, барбекю та рибні страви, особливо копчену рибу чи лосось. Цей рецепт особливий тим, що огірок нарізають тонкими стрічками за допомогою овочерізки чи спіралізатора, тому маринад проникає буквально за кілька хвилин, а сама страва готується без варіння та стерилізації банок — просто швидкий домашній варіант маринованих огірків, який можна подати вже за півгодини.

Інгредієнти для маринованих огірків

1 великий огірок (кінчики зрізати, розрізати навпіл поперек і нарізати товстими стрічками за допомогою овочерізки)

1 чайна ложка великої морської солі

1 столова ложка білого винного оцту

1 столова ложка цукру (краще дрібного)

½ чайної ложки насіння коріандру

невеликий пучок листя кропу

Як приготувати мариновані огірки: покроково

Крок 1. Огіркові стрічки перекладіть у сито чи друшляк, посипте сіллю і залиште на 15 хвилин. Після цього віджміть руками зайву рідину і обсушіть стрічки чистим рушником.

Крок 2. В окремій мисці змішайте оцет, цукор, насіння коріандру та кроп, а потім додайте туди підготовлені огіркові стрічки і все перемішайте.

Мариновані огірки можна подавати відразу, але якщо дати їм постояти 20-30 хвилин, смак стане яскравішим, а за кілька годин у холодильнику — ще більш вираженим кисло-солодким. Для різноманіття у маринад можна додати дрібно нарізаний чилі, гірчичні зерна, перець горошком, а для кольору й хрусткості — тонко нарізану червону цибулю чи редис. Подавайте мариновані огірки з бургерами, бутербродами, м'ясом на грилі, рисовими боулами, тако чи салатами — вони додадуть будь-якій страві свіжості й приємної кислинки.

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