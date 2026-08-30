Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Частину стратегічного дизельного палива ховатимуть у соляних кавернах, виснажених родовищах і навіть у магістральних трубопроводах.

Ціни на пальне в Україні останніми днями нестабільні, і на цьому тлі уряд вирішив захистити стратегічні запаси нафтопродуктів. Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) — частину стратегічного пального ховатимуть під землею.

Про це повідомляється в постанові Кабміну №1037 від 13 серпня 2026 року. Документ передбачає, що нафтопродукти зі складу мінімальних запасів зберігатимуть під землею, а сам експеримент триватиме впродовж дії воєнного стану, але не довше двох років із моменту набрання постановою чинності.

Координатором проєкту визначено Міністерство енергетики, а спеціалізованим відповідальним зберігачем — акціонерне товариство "Укртранснафта". Саме воно має впродовж двох місяців погодити з Міненерго прогнозні строки введення сховищ в експлуатацію та кошториси їхньої реконструкції.

Де ховатимуть пальне

Під сховища можуть залучати соляні каверни, виснажені нафтові чи газові родовища, інші геологічні формації, штучні підземні резервуари, а також лінійні частини магістральних трубопроводів. Кожне сховище має бути герметичним, забезпечувати виявлення та запобігання витокам, відповідати вимогам промислової і пожежної безпеки, а також мати контроль доступу та охорону.

Скільки дизелю доведеться ховати

Ключова вимога для ринку почне діяти з 2027 року — з початку так званого третього базового року. Оператори ринку та суб'єкти господарювання повинні будуть зберігати в підземних сховищах не менш ніж 20% загального обсягу дизельного палива зі складу мінімальних запасів. Це означає, що кожну п'яту тонну стратегічного дизелю доведеться перемістити під землю.

Усі учасники проєкту зобов'язані окремо обліковувати фактичні обсяги МЗНН, розміщені під землею, передавати інформацію до електронної системи репортингу та контролювати якість нафтопродуктів упродовж усього періоду зберігання.

Звідки візьмуть гроші на проєкт

Фінансуватимуть експеримент за рахунок власних коштів учасників та інших не заборонених законодавством джерел, зокрема й державного бюджету. Мета проєкту — запобігти ризикам ураження і втрат нафтопродуктів під час війни та забезпечити стійкість системи мінімальних запасів у кризових ситуаціях.

Що це означає для водіїв і цін на АЗС

Рішення безпосередньо не змінює роздрібні ціни на бензин, дизель чи автогаз, однак має убезпечити ринок від різких стрибків. Захищені під землею запаси — це резерв на випадок ураження наземних нафтобаз, тож у критичній ситуації дефіцит пального на заправках менш імовірний. Станом на 28 серпня, за даними РБК-Україна, ціни на АЗС зросли — вартість бензину, дизелю та газу відстежують щодня.

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