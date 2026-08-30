В Україні почастішали випадки, коли територіальні центри комплектування повертають до реєстрів військовозобов'язаних громадян, яких раніше офіційно виключили з обліку за станом здоров'я. Юристи пояснили, чи законні такі дії та що робити тим, хто опинився в подібній ситуації.

Правила роботи ТЦК в Україні знову опинилися в центрі уваги через ситуації, коли військкомати почали повертати до електронних реєстрів тих громадян, які раніше пройшли військово-лікарську комісію, були визнані непридатними й офіційно виключені з обліку.

Причиною таких дій у ТЦК називають пошкодження або втрату первинної медичної документації. Як повідомляє Новини.LIVE, юристка Центру правової допомоги Ельвіра розповіла, що подібні ситуації вже доходять до судів, і навела показовий приклад нещодавнього рішення Апеляційного адміністративного суду.

Реальна історія: виключили, а потім повернули до реєстру

У центрі судового спору опинився чоловік, якого ще у 2022 році ВЛК визнала непридатним до служби. Усі процедури були дотримані: громадянина зняли з обліку, внесли відповідні записи до його паперового військового квитка та державних баз даних. Згодом чоловік згенерував електронний військово-обліковий документ у державному застосунку, де інформація про зняття з обліку відображалася коректно.

Однак після чергового оновлення системи ці дані просто зникли з реєстру. Представник громадянина направив до ТЦК письмову заяву з вимогою виправити помилку в базі даних. Військкомат відмовив, офіційно пославшись на те, що частина медичних справ і журналів ВЛК за той період була пошкоджена або втрачена, тому внести зміни неможливо.

Суд першої інстанції постановив, що громадянин мав подавати запит виключно через електронний кабінет, а не в письмовій формі. Проте Апеляційний адміністративний суд визнав такий підхід помилковим, підкресливши, що законодавство не забороняє українцям реалізовувати свої права через письмові звернення безпосередньо до територіальних центрів комплектування.

Що вирішив суд: ключові висновки

Принципову крапку в рішенні поставив висновок щодо зниклої документації. Суд постановив, що втрата військкоматом медичних справ або журналів ВЛК не є підставою для невизнання офіційних документів, які цей самий орган видав людині раніше. Паперовий військовий квиток і довідка ВЛК залишаються дійсними письмовими доказами.

Крім того, судді наголосили: халатність державної установи у зберіганні власних архівів не може мати негативних наслідків для громадянина. Своїм рішенням Апеляційний суд зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву чоловіка, але цього разу обов'язково врахувати встановлений факт його законного зняття з військового обліку.

Отже, втрата архівів документів працівниками ТЦК жодним чином не скасовує вже встановлених юридичних фактів — виключення з обліку залишається в силі.

Що робити, якщо вас відновили в реєстрі після виключення

Юристи радять діяти за таким алгоритмом:

Підготуйте письмову заяву до ТЦК із вимогою виправити помилку в базі даних. До заяви обов'язково додайте копії паперового військового квитка та довідки ВЛК, які підтверджують факт виключення з обліку.

Якщо ТЦК відмовляє у виправленні — звертайтеся до адміністративного суду з позовом про визнання дій протиправними.

У суді наполягайте на тому, що втрата архівів ТЦК не є законною підставою для ігнорування раніше виданих офіційних документів — ця позиція вже підтверджена рішенням Апеляційного адміністративного суду.

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