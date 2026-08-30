Многодітні батьки можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії. У Пенсійному фонді розповіли, за яких умов призначають доплату та скільки вона становить у 2026 році.

Пенсійні виплати в Україні продовжують зростати — цього разу Пенсійний фонд нагадав про спеціальну надбавку для багатодітних батьків, яка може суттєво збільшити щомісячну пенсію.

Додаткова грошова допомога встановлюється відповідно до положень Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Як повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України, до переліку отримувачів потрапляють багатодітні матері, які народили або усиновили та виховали до шестирічного віку не менше п'яти дітей.

У визначених законодавством випадках таку виплату можуть призначити й батькові — якщо саме він займався вихованням дітей. Надбавку нараховують додатково до основної пенсії незалежно від її виду: за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв'язку з втратою годувальника.

Скільки грошей отримають багатодітні батьки

Розмір надбавки розраховується як відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

За п'ятьох дітей виплата складає 35% від прожиткового мінімуму — тобто 908 гривень щомісяця. З кожним наступним малюком сума збільшується: на шістьох дітей нараховується 36% (934 гривні), на сімох — 37% (960 гривень), на вісьмох — 38% (986 гривень), на дев'ятьох — 39% (1 012 гривень). Максимальну надбавку отримують батьки десятьох і більше дітей — 40% прожиткового мінімуму, що дорівнює 1 038 гривням на місяць.

Оскільки доплата прив'язана до прожиткового мінімуму, вона не залежить від щорічної березневої індексації пенсій. Сума перераховується автоматично лише у разі зміни державного соціального стандарту для непрацездатних громадян.

Закон також передбачає можливість врахування цієї надбавки при призначенні пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Якщо на таку пенсію претендує один непрацездатний член сім'ї, йому нараховують 70% від надбавки померлого пенсіонера. Якщо ж таких членів двоє або більше — 90%.

Як оформити надбавку до пенсії

Для отримання доплати багатодітним батькам необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та документи, що підтверджують факт народження або усиновлення п'яти і більше дітей та їх виховання до шестирічного віку.

Подати заяву також можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua), скориставшись електронним підписом. Після подання документів рішення про призначення надбавки ухвалюється протягом 10 днів.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія в Україні: юристка розповіла, як не втратити додаткові виплати через помилку в трудовій.

Також Politeka повідомляла, пенсія в Україні: ПФУ повідомив, як виплачуються гроші за новим механізмом.

Як повідомляла Politeka, пенсія для військових в Україні: у ПФУ розповіли, чи виплачують гроші під час мобілізації.