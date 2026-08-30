Абрикосове варення готують зі стиглих абрикосів, яблучного соку та лимона — а один простий трюк із абрикосовими кісточками робить смак ще яскравішим і насиченішим.

Рецепт полуничного варення ми вже публікували — а абрикосове варення готується за трохи іншим принципом і має свій особливий секрет смаку.

Абрикосове варення — це класична літня заготовка, яка дозволяє зберегти яскравий смак стиглих абрикосів на цілий рік. На відміну від багатьох рецептів, тут абрикоси не варяться годинами: завдяки яблучному соку та лимонному соку варення набуває потрібної густини швидко, а смак залишається насиченим і не приторним.

Інгредієнти для абрикосового варення

1,5 кг абрикосів

200 мл яблучного соку

1 кг цукру для консервування (желювального цукру, можна замінити звичайним цукром)

сік 1 великого лимона

невеликий шматочок вершкового масла (приблизно 15-20 г)

Як приготувати абрикосове варення: покроково

Заздалегідь поставте кілька невеликих тарілок у морозильну камеру — вони знадобляться для перевірки готовності. Абрикоси розріжте навпіл, вийміть кісточки, м’якоть наріжте невеликими шматочками та покладіть у велику каструлю разом із яблучним соком. За бажання розколіть кілька кісточок (це легко зробити плоскою стороною важкого сотейника) і додайте ядра до каструлі — це не обов’язково, але надає варенню додаткового аромату. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні близько 10 хвилин, поки абрикоси не розм’якнуть.

Додайте цукор і лимонний сік, ретельно перемішайте на середньому вогні, щоб цукор повністю розчинився. Збільшіть вогонь і варіть абрикосове варення близько 20 хвилин, доки воно не почне густіти. Перевірте готовність так: покладіть трохи варення на охолоджену тарілку, зачекайте кілька секунд і проведіть по ньому пальцем — якщо поверхня зморщується, варення готове. Якщо ні, проваріть ще 5 хвилин і перевірте знову.

Знімте каструлю з вогню, зберіть ложкою піну, що утворилася на поверхні, а потім додайте шматочок вершкового масла — воно допоможе розчинити піну, яка залишилася. Дайте варенню охолонути близько 10 хвилин, ще раз перемішайте і розкладіть по теплих стерилізованих банках. Закрийте кришками, підпишіть і зберігайте в холодильнику 4-6 тижнів.

Абрикосове варення чудово поєднується з тостами, млинцями чи домашньою випічкою, а також підходить як начинка для пирогів. Якщо хочете зберігати його довше, ніж кілька тижнів у холодильнику, банки можна додатково простерилізувати у гарячій воді: поставте закриті банки в глибоку каструлю, застелену рушником, залийте водою так, щоб вона повністю їх покривала, доведіть до кипіння і кип’ятіть протягом години, після чого дайте охолонути у воді. Так абрикосове варення зберігатиметься у прохолодному темному місці до року.

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