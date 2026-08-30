Абрикосовое варенье готовят из спелых абрикосов, яблочного сока и лимона — а один простой трюк с абрикосовыми косточками делает вкус еще более ярким и насыщенным.

Рецепт клубничного варенья мы уже публиковали — а абрикосовое варенье готовится по немного другому принципу и имеет свой особый секрет вкуса.

Абрикосовое варенье — это классическая летняя заготовка, которая позволяет сохранить яркий вкус спелых абрикосов на целый год. В отличие от многих рецептов, здесь абрикосы не варятся часами: благодаря яблочному соку и лимонному соку варенье приобретает нужную густоту быстро, а вкус остается насыщенным и не приторным.

Ингредиенты для абрикосового варенья

1,5 кг абрикосов

200 мл яблочного сока

1 кг сахара для консервации (желирующего сахара, можно заменить обычным сахаром)

сок 1 большого лимона

небольшой кусочек сливочного масла (примерно 15-20 г)

Как приготовить абрикосовое варенье: пошагово

Заранее поставьте несколько небольших тарелок в морозильную камеру — они понадобятся для проверки готовности. Абрикосы разрежьте пополам, удалите косточки, мякоть нарежьте небольшими кусочками и положите в большую кастрюлю вместе с яблочным соком. При желании расколите несколько косточек (это легко сделать плоской стороной тяжелой сковороды) и добавьте ядра в кастрюлю — это не обязательно, но придает варенью дополнительный аромат. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите на медленном огне около 10 минут, пока абрикосы не размягчатся.

Добавьте сахар и лимонный сок, тщательно перемешайте на среднем огне, чтобы сахар полностью растворился. Увеличьте огонь и варите абрикосовое варенье около 20 минут, пока оно не начнет густеть. Проверьте готовность так: положите немного варенья на охлажденную тарелку, подождите несколько секунд и проведите по нему пальцем — если поверхность морщится, варенье готово. Если нет, поварите еще 5 минут и проверьте снова.

Снимите кастрюлю с огня, соберите ложкой пену, образовавшуюся на поверхности, а затем добавьте кусочек сливочного масла — оно поможет растворить оставшуюся пену. Дайте варенью остыть около 10 минут, еще раз перемешайте и разложите по теплым стерилизованным банкам. Закройте крышками, подпишите и храните в холодильнике 4-6 недель.

Абрикосовое варенье отлично сочетается с тостами, блинчиками или домашней выпечкой, а также подходит как начинка для пирогов. Если хотите хранить его дольше, чем несколько недель в холодильнике, банки можно дополнительно простерилизовать в горячей воде: поставьте закрытые банки в глубокую кастрюлю, застеленную полотенцем, залейте водой так, чтобы она полностью их покрывала, доведите до кипения и кипятите в течение часа, после чего дайте остыть в воде. Так абрикосовое варенье будет храниться в прохладном темном месте до года.

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