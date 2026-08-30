Аварийные отключения воды в Сумах продолжаются — утром 30 августа коммунальщики снова были вынуждены прекратить водоснабжение из-за повреждения сети. На этот раз причиной стал порыв водопровода, на ликвидацию которого выехала аварийная бригада.

Как сообщили в КП «Горводоканал», подачу воды прекратили в 02:25 ночи 30 августа. Специалисты предприятия уже работают над устранением аварии, однако точное время восстановления водоснабжения на момент публикации не называлось.

Какие адреса остались без воды

По информации водоканала, без водоснабжения остались жители домов на улице 1-я Замостянская. В частности, воду отключили по следующим адресам:

улица 1-я Замостянская, 59

улица 1-я Замостянская, 67

улица 1-я Замостянская, 69

улица 1-я Замостянская, 71

улица 1-я Замостянская, 73

улица 1-я Замостянская, 73/1

В коммунальном предприятии подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы уже начаты. Жителей указанных домов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Что делать жителям

На время ремонтных работ жителям рекомендуют сделать необходимый запас воды для бытовых нужд. В случае длительного отсутствия водоснабжения можно обратиться в диспетчерскую службу КП «Горводоканал» для уточнения информации о сроках завершения ремонта.

Это уже не первое аварийное отключение воды в Сумах за последние дни — только 28 и 29 августа коммунальщики устраняли порывы на разных участках водопровода города.

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