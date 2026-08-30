В Украине предлагают увеличить штрафы за несоблюдение требований языкового законодательства в три-пять раз — соответствующие предложения уже передали на рассмотрение Кабинета министров.

Штрафы в Украине могут существенно вырасти — уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская сообщила об инициативе усилить ответственность за несоблюдение языкового законодательства в три-пять раз. Соответствующие предложения уже передали на рассмотрение Кабинета министров, пишет издание "Маю право".

По действующим нормам предприятия и учреждения должны обслуживать клиентов на украинском языке по умолчанию. Перейти на другой язык можно только тогда, когда сам посетитель об этом попросит — инициатива смены языка должна исходить именно от клиента.

Процедура привлечения к ответственности состоит из нескольких этапов. Сначала гражданин подает жалобу уполномоченной по защите государственного языка. После регистрации обращения проводят проверку, действительно ли было нарушение. Если факт подтверждается, нарушителю сначала выносят предупреждение и дают время исправить ситуацию.

Штрафные санкции применяются только при повторном нарушении, поэтому наказание не наступает автоматически после первой жалобы. Важно, что штраф накладывают не на работника, допустившего нарушение, а на предприятие или учреждение. Поэтому жалоба на официанта, продавца или другого работника фактически рассматривается как обращение в отношении заведения или компании.

Как подать жалобу

Обращение можно подать онлайн через официальный сайт уполномоченной по защите государственного языка. В жалобе нужно указать название заведения или компании, дату и время события, а также подробно описать, в чем именно заключалось нарушение языковых требований.

Предоставлять доказательства не обязательно, однако они могут помочь при рассмотрении обращения. В качестве подтверждения можно приложить чек с датой, фотографию вывески или другие материалы, в некоторых случаях полезной будет и аудиозапись разговора.

По мнению чиновницы, само по себе повышение штрафов не гарантирует изменений — не менее важно количество обращений граждан, доходящих до официальной проверки. Чем активнее люди фиксируют нарушения и подают жалобы, тем чаще такие случаи становятся основанием для реагирования.

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