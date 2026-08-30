В Польше планируют изменить порядок назначения пособия 800 плюс. С 1 февраля 2027 года ежегодную подачу заявок могут отменить, однако в определенных случаях без обращения в ZUS можно остаться без выплат.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области также претерпевает изменения, но не менее важные новости приходят из Польши — страна планирует существенно изменить правила выплаты пособия 800 плюс, которое получают сотни тысяч украинских семей.

Как сообщает издание inPoland, Министерство семьи, труда и социальной политики Польши готовит реформу программы 800 плюс. Главное изменение — с 1 февраля 2027 года ежегодную подачу заявлений на новый расчетный период планируют отменить, а процесс продления выплат — автоматизировать.

Сейчас процедура работает иначе: чтобы получать 800 злотых (около 8000 гривен) на ребенка в новом расчетном периоде, родители обязаны ежегодно подавать заявление в ZUS. При этом критически важно соблюдать сроки: для непрерывных выплат заявление нужно подать с 1 февраля по 30 апреля. Если обратиться до 30 июня, деньги также назначат, но поступят они с задержкой.

Зачем автоматизируют выплаты

Одной из главных причин введения автоматической процедуры является стремление упростить получение пособия для родителей и сократить количество ошибок в документах. Сейчас в заявлениях нередко встречаются неточности — родители могут неправильно указать номер PESEL или адрес проживания, из-за чего возникают проблемы с обработкой и назначением выплат.

Ожидается, что автоматизация позволит использовать данные, которые уже есть в системах ZUS, повторно — без необходимости ежегодно вводить их заново. Это существенно сократит количество технических ошибок и задержек.

Когда без заявления не обойтись

Несмотря на запланированные изменения, в определенных ситуациях получателям 800 плюс все же придется обращаться в ZUS. Заявление потребуется в двух случаях: первое назначение пособия — если человек ранее не получал 800 плюс и хочет начать получать выплаты; изменение данных заявителя — например, если изменилось семейное положение или адрес проживания.

То есть автоматическое продление выплат будет касаться прежде всего тех случаев, когда обстоятельства получателя и его семьи остаются без изменений.

Почему важно сообщать в ZUS об изменениях

Даже после внедрения автоматизации получатели пособия должны будут следить за актуальностью своих данных. Если обстоятельства изменились, об этом необходимо уведомить ZUS. Игнорирование таких изменений может иметь серьезные последствия — от временного приостановления выплат до полной потери права на пособие. В некоторых случаях может возникнуть необходимость вернуть средства, полученные без надлежащих оснований.

Например, после развода родителей ситуация с выплатами может измениться: вместо 800 злотых на одного ребенка один из родителей может получать 400 злотых, если пособие распределяется между ними. Другая ситуация — выезд семьи за пределы Польши. Если получатель переезжает за границу и больше не соответствует условиям программы, выплату 800 плюс могут полностью прекратить.

Как не потерять выплаты 800 плюс

Чтобы избежать проблем с выплатами, украинцам в Польше стоит придерживаться нескольких правил. Прежде всего регулярно проверяйте актуальность данных в системе ZUS — номер PESEL, адрес проживания, семейное положение. В случае любых изменений — развод, переезд, изменение количества детей в семье — немедленно сообщайте об этом в ZUS. Не игнорируйте письма и уведомления от управления социального страхования — они могут содержать важную информацию о статусе выплат.

Также стоит помнить: даже после автоматизации в 2027 году новым получателям все равно придется подавать первое заявление лично. Автоматическое продление будет касаться только тех, кто уже получает пособие и чьи данные не изменились.

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