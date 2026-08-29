Брауни готовится всего 30 минут и получается невероятно влажным благодаря грецким орехам, которые придают вкусу глубину и убирают лишнюю сладость.

Рецепт торта "Наполеон" мы уже публиковали — а брауни готовится намного быстрее и не требует выпекания слоёв теста.

Брауни — это плотный шоколадный десерт с влажной, почти фадж-подобной текстурой внутри и легкой хрустящей корочкой сверху. Этот рецепт брауни особенный благодаря грецким орехам: они не только добавляют приятной хрусткости, но и забирают часть лишней сладости, делая вкус глубже и сложнее. Готовится всё буквально за 30 минут, поэтому брауни становится спасительным рецептом, когда хочется шоколадного десерта здесь и сейчас.

Ингредиенты для брауни

сливки жирностью от 33% — 240 мл (1 стакан)

молочный шоколад (в каплях или поломанный) — примерно 325 г (около 2 стаканов)

соль — 1/4 чайной ложки (щепотка)

ванильный экстракт — 1 чайная ложка

яйцо — 1 шт.

пшеничная мука — примерно 40 г (1/3 стакана)

разрыхлитель — 1/4 чайной ложки

грецкие орехи, измельчённые — 40-60 г (1/3-1/2 стакана)

чёрный шоколад, измельчённый, для присыпки — примерно 45 г (1/4 стакана)

Как приготовить брауни: шаг за шагом

Разогрейте стакан сливок почти до кипения, добавьте молочный шоколад и дайте постоять пару минут, затем перемешайте до однородной гладкой массы.

Добавьте щепотку соли, чайную ложку ванильного экстракта и яйцо, перемешайте до однородности.

Всыпьте муку и разрыхлитель, размешайте венчиком до гладкого теста.

Добавьте измельчённые грецкие орехи и осторожно перемешайте лопаткой.

Форму размером примерно 23х23 см смажьте антипригарным спреем или застелите пергаментной бумагой.

Вылейте тесто в форму и присыпьте сверху измельчённым чёрным шоколадом.

Выпекайте брауни в разогретой до 175°C духовке примерно 20-25 минут. Каждая духовка работает по-своему, поэтому ориентируйтесь на результат: центр брауни должен оставаться слегка подвижным, но не жидким. Если перепечёте, брауни потеряет влажность.

Достаньте брауни из духовки и дайте полностью остыть. Не разрезайте, пока десерт не остынет полностью — иначе он не нарежется ровно.

Подавайте брауни тёплым с шариком ванильного мороженого или охлаждённым — к горячему кофе. Хранить готовый десерт можно в закрытом контейнере при комнатной температуре несколько дней.

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