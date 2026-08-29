Сегодня, 29 августа, из соображений безопасности задерживаются два региональных поезда, курсирующих через Запорожье. В Укрзализныце назвали конкретные рейсы и предупредили о возможной остановке движения.

Ситуация в Запорожской области остается напряженной — сегодня, 29 августа, из соображений безопасности задерживаются два региональных поезда, курсирующих через Запорожье. Об этом сообщили в «Укрзализныце», призвав пассажиров быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Как сообщает информационный портал inform.zp.ua, поезд №6547 сообщением Синельниково-1 — Запорожье-II отправился со станции Синельниково-1 с задержкой в 1 час 18 минут. Это региональный рейс, которым ежедневно пользуются сотни пассажиров, направляющихся в областной центр.

Другой рейс — №864/863 Запорожье-I — Днепр-Главный — отправился со станции Запорожье-I с опозданием на 1 час 34 минуты. Этот поезд связывает Запорожье с Днепром и является важным транспортным коридором для жителей региона.

Безопасность пассажиров: что говорят в Укрзализныце

В «Укрзализныце» подчеркивают: в случае повышенной опасности движение поездов будет полностью остановлено. Пассажиров призывают немедленно направляться в ближайшее укрытие или отойти на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры — не менее 200 метров.

Если поезд задерживается именно из-за воздушной тревоги, пассажирам не рекомендуют ожидать его прибытия на платформе. Движение возобновят только после завершения воздушной угрозы — об этом будет сообщено дополнительно через официальные каналы перевозчика.

Что делать пассажирам, чей рейс задерживается

В случае задержки рейса по соображениям безопасности пассажирам советуют:

следить за официальными сообщениями «Укрзализныци» в Telegram-канале и на сайте;

не находиться на платформе во время воздушной тревоги — перейти в укрытие;

по возможности воспользоваться приложением «Укрзализныци» для отслеживания актуального графика движения;

иметь при себе документы, воду и заряженный телефон на случай длительного ожидания.

Дополнительную информацию о состоянии движения поездов можно получить по номеру горячей линии «Укрзализныци»: 0-800-503-111.

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