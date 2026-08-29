Штраф от ТЦК за повестку, отправленную по почте, можно обжаловать в суде, если человек фактически не получал вызов. Юристы объяснили, когда отсутствие адресата освобождает от административной ответственности.

Штраф от ТЦК за повестку по почте можно обжаловать в суде — суды все чаще отменяют постановления, если выясняется, что человек фактически не получал вызов.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, военнообязанным могут присылать повестки заказным письмом. Формально такой документ считают врученным даже без личной подписи адресата, однако это не означает, что штраф за неявку является бесспорным.

Когда повестка по почте считается врученной

Заказное письмо с повесткой считается врученным, если человек лично расписался в уведомлении, отказался его получать или если письмо вернулось с отметкой об отсутствии адресата по месту жительства. Именно последний случай чаще всего становится поводом для судебных споров.

В такой ситуации ТЦК выносит постановление по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф для граждан составляет 17 000 гривен. В то же время суды подчеркивают: сам факт возврата письма еще не доказывает, что человек умышленно уклонялся от вызова.

Когда ответственность не наступает

Юристы объясняют: если человек сменил место жительства, находился за границей, лечился или по другим причинам не знал о присланном вызове, постановление о штрафе можно отменить. Суды удовлетворяют жалобы, когда ТЦК не доказал, что адресат действительно получил повестку, а не только формально значился по адресу.

Как обжаловать штраф от ТЦК

Обжаловать постановление можно в течение 10 дней с момента его получения. Для этого следует подать жалобу в суд по месту жительства или по месту нахождения ТЦК. К жалобе стоит приложить доказательства: справку о пребывании за границей, документы о смене места жительства или пребывании на лечении.

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