29 августа из-за угрозы безопасности в Днепропетровской области замедляется движение ряда пригородных поездов. В Укрзализныце обнародовали перечень рейсов, которые курсируют с отставанием от расписания.

Изменение графика поездов в Днепропетровской области снова фиксируется 29 августа — на этот раз из-за угрозы безопасности замедляется движение сразу нескольких пригородных рейсов. В "Укрзализныце" сообщили об отставании от расписания на трех направлениях.

Как сообщает региональное издание DMKD.DP.UA, по состоянию на субботу, 29 августа, задержки зафиксированы на таких рейсах:

поезд №6022 Кривой Рог-Главный — Днепр-Главный курсирует со станции Девладово с задержкой на 38 минут;

поезд №6501 Пятихатки — Кривой Рог отправился с опозданием на 1 час 8 минут;

поезд №6008 Пятихатки — Днепр отправился с задержкой примерно 43 минуты.

Как действуют железнодорожники во время угрозы

В "Укрзализныце" объяснили: в случае повышенной опасности движение поезда немедленно останавливают — это стандартная процедура безопасности. Возобновляют курсирование только после полной нейтрализации воздушной угрозы. Пассажиров просят неукоснительно соблюдать правила эвакуации.

Рекомендации пассажирам

Во время воздушной тревоги запрещено ожидать прибытия поездов на открытых платформах — необходимо следовать в ближайшее укрытие. Также советуют отойти на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры, чтобы избежать ранений в случае обстрела.

Как узнать об актуальных задержках

Актуальное время задержки конкретного рейса можно проверить на специальном онлайн-сервисе "Укрзализныци". Информацию там регулярно обновляют. Пассажирам также рекомендуют включить push-уведомления в приложении "Укрзализныци" на смартфоне и слушать объявления диктора на вокзалах и станциях.

Ситуация в стране

Из-за российских атак по всей Украине задерживаются десятки поездов. Самые длительные задержки достигают 15 часов. Ни одного поезда дальнего следования не отменили, однако на отдельных рейсах пассажиров довозят до места назначения с пересадкой.

Ранее Politeka сообщала, изменение графика поездов в Днепре 23 августа: пассажиров предупредили, какие рейсы задерживаются.