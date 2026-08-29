Пирог со сливами готовится проще, чем кажется, а благодаря глянцевой глазури из ягодного джема выглядит, будто из витрины французской кондитерской.

Перевернутый пирог со сливами мы уже публиковали — а этот пирог со сливами готовится совсем иначе: сливы выкладываются сверху на тесто кругами, а готовый пирог покрывают блестящей глазурью из ягодного джема. Выглядит он так, будто его принесли из французской кондитерской, хотя рецепт довольно простой и не требует особых навыков.

Ингредиенты для пирога со сливами

200 г мягкого масла (плюс немного для смазывания формы)

8 красных или фиолетовых слив

140 г сахара (лучше мелкого) плюс 1 столовая ложка дополнительно

3 яйца, слегка взбитые

цедра 1 крупного лимона

175 г муки с разрыхлителем (self-raising flour)

6 столовых ложек молока

85 г бланшированного миндаля, порезанного крупными кусочками

6 столовых ложек с горкой смородинового или сливового джема

2 столовые ложки кассиса (ликёр из чёрной смородины) или портвейна

Как приготовить пирог со сливами: пошагово

Разогрейте духовку до 180°C (для конвекции — 160°C). Смажьте маслом разъёмную форму диаметром 23 см, застелите дно пергаментом и также смажьте его маслом. Разрежьте сливы пополам, удалите косточки и нарежьте дольками.

Взбейте масло с сахаром (оставив 1 столовую ложку сахара отдельно) до пышной светлой массы. Добавьте яйца, продолжая взбивать, затем цедру. На низкой скорости миксера вмешайте муку и молоко. Добавьте миндаль и переложите тесто в подготовленную форму.

Выложите дольки слив сверху на тесто, располагая их кругами с небольшим перекрытием друг на друга. Присыпьте оставленным сахаром и выпекайте пирог со сливами 55 минут – 1 час. Дайте ему остыть в форме около 15 минут.

Достаньте пирог из формы и поставьте на решётку. В небольшой кастрюле растопите джем с кассисом и 2 столовыми ложками воды, проварив около 5 минут, до получения сиропообразной глазури.

Смажьте глазурью весь пирог сверху и с боков. Может показаться, что глазури много, но именно густой слой делает пирог таким красивым. Дайте глазури застыть перед подачей.

Пирог со сливами лучше всего вкусен в первые два дня после приготовления, поэтому храните его под крышкой в прохладном месте. Если слив под рукой нет, их можно заменить персиками, нектаринами, абрикосами или яблоками — тогда для глазури лучше использовать протёртый через сито абрикосовый джем.

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