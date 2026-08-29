Украинские военнослужащие, ветераны и члены их семей имеют право на широкий спектр государственных льгот — от бесплатного проезда до существенных скидок на коммунальные услуги. В 2026 году перечень гарантий расширили.

Помощь семьям военнослужащих в Украине охватывает значительный перечень государственных гарантий — от бесплатного проезда до существенных скидок на жилищно-коммунальные услуги. Как сообщают Факты ICTV, военнослужащие, ветераны и члены их семей могут воспользоваться целым рядом льгот, предусмотренных украинским законодательством.

Бесплатный проезд: кто и как может воспользоваться

Согласно закону «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», право на бесплатный проезд имеют военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, участники боевых действий (УБД) и приравненные к ним лица. Также эта льгота распространяется на родителей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести.

Бесплатный проезд предоставляется всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси) в пределах административного района по месту жительства, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, а также автобусами пригородных маршрутов. Кроме того, военные имеют право на 50% скидку при пользовании междугородним железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом.

Отдельно предусмотрен бесплатный проезд для военных во время поездок в командировку, в отпуск в пределах Украины, при переводе на новое место службы или в связи с передислокацией части, а также к месту жительства, выбранному при увольнении с военной службы. Военные также могут бесплатно перевозить до 20 тонн личных вещей в контейнерах железнодорожным транспортом при переводе или увольнении.

Медицинская помощь, реабилитация и правовая поддержка

Военнослужащие имеют право на бесплатную медицинскую помощь, реабилитацию и лечение. В случае болезни предоставляется отпуск для лечения с сохранением материального обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии — срок зависит от тяжести заболевания. Также предусмотрены бесплатная психологическая и медико-психологическая реабилитация, единовременная денежная помощь после ранения, первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках.

Участники боевых действий могут бесплатно получать лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения, проходить бесплатное лечение в санаториях или получать компенсацию за самостоятельно оплаченное лечение. Государство также гарантирует первоочередное бесплатное зубопротезирование (кроме протезов из драгоценных металлов).

Что касается правовой помощи — УБД и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на бесплатную правовую помощь: от составления процессуальных документов до представительства интересов в суде.

Образовательные льготы для военных и их детей

Государство обеспечивает участникам боевых действий целевую поддержку для получения высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования в государственных и коммунальных учреждениях. Среди гарантий — социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитии, бесплатное обеспечение учебниками, доступ к интернету в учреждениях образования, а также льготные долгосрочные кредиты для получения образования. Предусмотрена также полная или частичная оплата обучения за счет средств государственного и местных бюджетов.

Детям военнослужащих по месту жительства в первую очередь предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности. Как дети УБД, так и сами участники боевых действий имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме. Дети, обучающиеся на дневной форме, могут бесплатно или на льготных условиях проживать в общежитиях и получать социальную стипендию.

Коммунальные льготы и пенсионное обеспечение

Участники боевых действий имеют право оплачивать коммунальные услуги со скидкой 75%. Для лиц с инвалидностью вследствие войны предусмотрена 100% скидка на коммунальные услуги. Также УБД предоставляется скидка 75% на топливо для проживающих в домах без центрального отопления.

Кроме того, военные имеют первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, первоочередность в очереди на отведение земельных участков для индивидуального строительства, возможность получить кредит на строительство и ремонт жилых домов. Абонентская плата за пользование телефоном для УБД устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы, что предусмотрено законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Что изменилось в 2026 году

В 2026 году система социальных гарантий для военнослужащих и их семей претерпела важные изменения. Закон №4751-IX, принятый в январе, предусматривает для военных, которые во время службы не получили жилье или денежную компенсацию, возможность один раз за весь период службы получить кредит на строительство или приобретение жилья сроком до 20 лет. Отдельные жилищные гарантии предусмотрены для членов семей погибших или пропавших без вести военных и военных, получивших инвалидность из-за службы.

С 1 марта 2026 года выросли выплаты семьям погибших и пропавших без вести военных. Минимальная пенсионная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи — родителей, мужа или жены погибшего, а также для одного ребенка, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, — составляет не менее 12 810 гривен на человека. Если выплаты получают двое или более членов семьи, минимальная сумма составляет 10 020 гривен на каждого.

Кроме того, расширены возможности государственной поддержки через электронные услуги (постановление Кабмина №479), обновлен порядок оформления удостоверений для членов семей погибших или пропавших без вести военнослужащих (постановление №586), а также изменены правила вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения военнослужащих (постановление №555).

Как оформить льготы

Льготы не предоставляются автоматически — после получения статуса участника боевых действий их нужно оформить отдельно. Для этого лица с уже оформленным статусом УБД должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

При обращении понадобятся: удостоверение участника боевых действий, паспорт, идентификационный код, а также документы, подтверждающие состав семьи (для оформления льгот на жилищно-коммунальные услуги). Часть услуг также можно оформить онлайн — через портал «Дія» или электронный кабинет Пенсионного фонда.

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