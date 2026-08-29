Военнослужащие, которые хотят перейти на мотивационный контракт, рискуют потерять уже отслуженный срок — отсчет по новому договору начнется с нуля. В Силах обороны Украины объяснили, как этого избежать и гарантированно получить отсрочку после увольнения.

Мотивационный контракт от Минобороны стал альтернативой для военнослужащих, однако переход на новый договор имеет весомый нюанс. В пресс-службе Сил обороны Украины разъяснили, что происходит с уже отслуженным сроком при переоформлении.

Согласно экспериментальному постановлению правительства, военнослужащие имеют право перезаключить контракт на мотивационных условиях. Однако механизм работает не так, как многие ожидают: подписать новый договор только на остаток срока по предыдущему контракту невозможно.

Срок, который военнослужащий уже отслужил по старому договору, никоим образом не учитывается в новом документе. Фактически это означает, что служба по мотивационному контракту начнется с нуля — весь предыдущий стаж «обнуляется».

Как не потерять военный стаж и получить отсрочку

Законодательство предлагает альтернативный вариант для тех, кто хочет уволиться вовремя и получить законный отдых. Если офицер или представитель другой категории заключил контракт еще до введения новшеств в период действия военного положения, он не обязан его переподписывать.

Вместо этого человек имеет полное право продолжить службу на прежних условиях. После успешного завершения такого контракта военнослужащий может официально уволиться из Вооруженных сил.

В таком случае государство гарантирует отсрочку от мобилизации продолжительностью ровно шесть месяцев. Однако этот базовый срок может увеличиваться: для участников боевых действий за каждые тридцать дней, проведенных непосредственно на передовой, к полугодовой отсрочке дополнительно добавляется еще один месяц отдыха.

Можно ли оформить бронирование после контракта

Нередко военные после завершения контракта хотят устроиться на работу, где предусмотрено бронирование. Однако оформить его сразу после контракта невозможно — действие отсрочки запрещает бронировать человека. Сначала нужно дождаться завершения периода отсрочки, и только после этого можно претендовать на бронирование по месту трудоустройства.

В Минобороны также пояснили, отменят ли отсрочки контрактникам в случае форс-мажорных обстоятельств. В частности, повлияет ли прорыв фронта на обещанные отсрочки от мобилизации после контракта — эти детали пока прорабатываются.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Украины, военнослужащим стоит тщательно взвесить все аргументы перед тем, как принимать решение о переходе на мотивационный контракт.

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