Плов с говядиной — блюдо, которое готовится в одном казане, а секрет сочности кроется в целой головке чеснока, которую кладут прямо в рис во время варки.

Домашнюю лекарственную колбасу мы уже публиковали — а плов готовится совсем иначе, хотя тоже становится настоящим семейным блюдом на каждый день.

Плов — блюдо узбекского происхождения, которое давно и искренне полюбили в Украине. Это сытное блюдо из мяса и риса, которое готовится в одной посуде, а значит, не требует кучи кастрюль и сложной техники. Этот рецепт плова с говядиной отличается простотой: мясо сначала обжаривают до румяной корочки, затем тушат с овощами, а в конце запаривают с рисом и целой головкой чеснока — именно она придает блюду особый аромат и мягкость.

Ингредиенты для плова

680 г говяжьей лопатки, вырезки или качественной тушеной говядины

80 мл рафинированного масла (подойдет и легкое оливковое, но не extra virgin)

2 средние луковицы, мелко нарезанные

3 средние морковки, нарезанные соломкой или тертые

1 ч. л. соли для мяса и овощей + 1,5 ч. л. соли для риса

0,5 ч. л. свежемолотого черного перца

1 ч. л. паприки

1 ч. л. тмина (зиры)

3-4 лавровых листа

420 мл горячей воды для тушения мяса

600 г длиннозерного риса (басмати или жасмин)

примерно 1 л горячей воды для варки риса

1 головка чеснока

1 ч. л. молотого кориандра

Как приготовить плов: по шагам

Обрежьте лишний жир и плёнки с говядины, обсушите мясо бумажным полотенцем и нарежьте кубиками примерно 1,5-2 см.

Разогрейте казан или большую кастрюлю с толстым дном на сильном огне. Влейте масло и, когда оно разогреется, добавьте мясо. Обжаривайте без крышки 7 минут до румяной корочки, перемешивая каждую минуту, чтобы не подгорело.

Уменьшите огонь до среднего, добавьте лук и готовьте, помешивая, 5 минут до мягкости. Добавьте морковь, соль, перец, паприку, тмин и лавровый лист, готовьте еще 5 минут, пока морковь не станет мягкой.

Влейте горячую воду, накройте крышкой и тушите на среднем-слабом огне 45 минут, пока мясо не станет мягким.

Пока мясо тушится, промойте рис в холодной воде до прозрачности — это убирает лишний крахмал, и плов не будет липким.

Распределите промытый рис равным слоем по мясу, влейте горячую воду и присыпьте солью, НЕ перемешивая. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите без крышки, пока большая часть воды не впитается — примерно 10 минут.

Срежьте основание целой головки чеснока, чтобы обнажить зубчики, и положите её срезом вниз в центр риса. Присыпьте верх риса молотым кориандром.

Сделайте 7-10 отверстий в рисе, чтобы пар мог выходить на поверхность, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте еще 15 минут, пока рис не будет полностью готов. Достаньте головку чеснока и лавровые листья, аккуратно перемешайте плов и подавайте.

Плов отлично хранится в холодильнике несколько дней и даже вкуснее на второй день — особенно если немного подрумянить его на сковороде до легкой хрустящей корочки. Традиционно плов подают с маринованными огурцами — этот контраст кислого и насыщенного вкуса делает блюдо еще ярче.

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