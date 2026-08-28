Пирог со сливами — это простая и ароматная выпечка, а этот рецепт отличается тем, что спелые сливы запекают прямо на дне формы под слоем пряного теста с имбирем и мускатными специями.

Рецепт идеального бисквита мы уже публиковали — а пирог со сливами готовится иначе: здесь фрукты сначала укладывают на дно формы, а тесто заливают сверху.

Пирог со сливами — это плотная, сочная выпечка с насыщенным пряным вкусом благодаря смеси специй и имбирю. Главная особенность рецепта в том, что спелые сливы раскладывают срезом вниз прямо на дно формы, посыпанное сахаром, — во время выпекания они дают сок, который пропитывает тесто и образует эффектную карамелизированную корочку снизу. Такой пирог со сливами хорошо держит форму, легко режется на порционные квадратики и отлично подходит для чаепития.

Ингредиенты для пирога со сливами

масло — для смазывания формы

коричневый сахар (демерара) — 2 ст. ложки

слива — 500 г

сливочное масло — 175 г

темный мусковадо-сахар (можно заменить темным коричневым сахаром) — 175 г

золотистый сироп (светлый инвертный сироп или мед) — 140 г

яйца — 2 шт., слегка взбитые

молоко — 200 мл

мука с разрыхлителем (самоподнимающаяся) — 300 г

сода — ½ ч. ложки

имбирь сушеный молотый — 1 ст. ложка

смешанные пряные специи (корица, мускатный орех, гвоздика) — 1 ч. ложка

Как приготовить пирог со сливами: пошагово

Разогрейте духовку до 180°C (160°C в режиме с конвекцией). Квадратную форму размером 23х23 см смажьте маслом и застелите дно бумагой для выпечки. Бумагу щедро смажьте маслом и присыпьте коричневым сахаром.

Сливы разрежьте пополам, удалите косточки и выложите половинки в один слой на дно формы срезом вниз.

Для теста растопите в большой кастрюле на слабом огне сливочное масло, мусковадо-сахар и сироп, помешивая, до однородности. Дайте остыть около 10 минут, затем вмешайте яйца и молоко.

Просейте в эту массу муку, соду, имбирь и смешанные специи, перемешайте до однородного гладкого теста.

Вылейте тесто в форму сверху на сливы и выпекайте пирог со сливами 45-55 минут, пока поверхность не станет упругой на ощупь. Дайте пирогу остыть в форме около 10 минут, затем переложите на решетку и остудите полностью.

Готовый пирог со сливами хорошо подавать теплым с ложкой сливок, сметаны или ванильного мороженого. Хранить выпечку можно в холодильнике, обернув бумагой для выпечки и фольгой, до 5 дней — при желании сливы можно заменить малиной.

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