Рецепт идеального бисквита мы уже публиковали — а пирог со сливами готовится иначе: здесь фрукты сначала укладывают на дно формы, а тесто заливают сверху.
Пирог со сливами — это плотная, сочная выпечка с насыщенным пряным вкусом благодаря смеси специй и имбирю. Главная особенность рецепта в том, что спелые сливы раскладывают срезом вниз прямо на дно формы, посыпанное сахаром, — во время выпекания они дают сок, который пропитывает тесто и образует эффектную карамелизированную корочку снизу. Такой пирог со сливами хорошо держит форму, легко режется на порционные квадратики и отлично подходит для чаепития.
Ингредиенты для пирога со сливами
- масло — для смазывания формы
- коричневый сахар (демерара) — 2 ст. ложки
- слива — 500 г
- сливочное масло — 175 г
- темный мусковадо-сахар (можно заменить темным коричневым сахаром) — 175 г
- золотистый сироп (светлый инвертный сироп или мед) — 140 г
- яйца — 2 шт., слегка взбитые
- молоко — 200 мл
- мука с разрыхлителем (самоподнимающаяся) — 300 г
- сода — ½ ч. ложки
- имбирь сушеный молотый — 1 ст. ложка
- смешанные пряные специи (корица, мускатный орех, гвоздика) — 1 ч. ложка
Как приготовить пирог со сливами: пошагово
Разогрейте духовку до 180°C (160°C в режиме с конвекцией). Квадратную форму размером 23х23 см смажьте маслом и застелите дно бумагой для выпечки. Бумагу щедро смажьте маслом и присыпьте коричневым сахаром.
Сливы разрежьте пополам, удалите косточки и выложите половинки в один слой на дно формы срезом вниз.
Для теста растопите в большой кастрюле на слабом огне сливочное масло, мусковадо-сахар и сироп, помешивая, до однородности. Дайте остыть около 10 минут, затем вмешайте яйца и молоко.
Просейте в эту массу муку, соду, имбирь и смешанные специи, перемешайте до однородного гладкого теста.
Вылейте тесто в форму сверху на сливы и выпекайте пирог со сливами 45-55 минут, пока поверхность не станет упругой на ощупь. Дайте пирогу остыть в форме около 10 минут, затем переложите на решетку и остудите полностью.
Готовый пирог со сливами хорошо подавать теплым с ложкой сливок, сметаны или ванильного мороженого. Хранить выпечку можно в холодильнике, обернув бумагой для выпечки и фольгой, до 5 дней — при желании сливы можно заменить малиной.
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