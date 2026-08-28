Выплаты семьям военных от государства регулируются четкими правилами, однако на практике часто возникают ситуации, когда получатель помощи умирает до завершения процедуры оформления. Верховный Суд постановлением от 13 августа 2026 года по делу №420/23067/25 установил четкие критерии, когда единовременное денежное пособие (ЕДП) в связи с гибелью военнослужащего может перейти к наследникам, а когда — нет.

Как сообщает veteran.com.ua, детали решения разъяснил адвокат Назар Олексюк. Ключевое значение имеет то, успели ли назначить помощь при жизни человека — именно здесь проходит граница между правом, которое принадлежало лично получателю, и денежным требованием, которое уже может перейти в наследство.

Детали дела, дошедшего до Верховного Суда

Отец погибшего военнослужащего обратился за единовременным денежным пособием в размере 15 миллионов гривен. Но до того, как Комиссия Министерства обороны Украины приняла решение, мужчина умер. Комиссия не имела информации о его смерти и уже после нее назначила ему пособие. Впоследствии, когда стало известно, что на момент принятия решения заявителя уже не было в живых, Комиссия отменила свое решение.

Дочь умершего получила у нотариуса свидетельство о праве на наследство на сумму ЕДП и обратилась в суд, требуя отменить решение Комиссии. Однако суды всех инстанций отказали ей — дело дошло до Верховного Суда, который также отказал в удовлетворении иска.

Личное право против имущественного: ключевое разграничение

Верховный Суд четко разграничил два разных вида прав. Первое — личное право человека на назначение ЕДП, которое неразрывно связано с личностью получателя и не может перейти к наследникам. Второе — имущественное право на уже назначенные средства: если конкретная сумма пособия была назначена человеку при его жизни, но он не успел ее получить, речь идет об имущественном праве, которое может наследоваться.

«Право на назначение ЕДП неразрывно связано с лицом, входящим в определенный законом круг получателей. Если такое лицо умерло до принятия решения о назначении пособия, его право прекращается и не переходит к наследникам», — подчеркивает Назар Олексюк.

Когда единовременное денежное пособие можно унаследовать

В пункте 65 постановления Верховный Суд указал, что после смерти получателя к наследникам могут перейти: назначенное при жизни ЕДП, которое человек не успел получить; начисленная, но невыплаченная сумма; средства, присужденные судом по решению, вступившему в законную силу еще при жизни наследодателя.

В таких случаях наследник получает не право на назначение ЕДП за погибшего военнослужащего, а уже существующее имущественное требование умершего. Важно, что наследником может быть лицо, которое само не принадлежит к первичному кругу получателей ЕДП по статье 16-1 Закона Украины №2011-XII — речь идет о наследнике по закону или завещанию, надлежащим образом принявшем наследство.

Когда деньги не переходят в наследство

В то же время не наследуются: право обратиться за ЕДП; ЕДП по поданному, но не рассмотренному при жизни заявлению; ЕДП по решению о назначении, принятому уже после смерти заявителя. То есть сама подача заявления и документов еще не означает, что деньги стали имуществом заявителя — до момента решения уполномоченного органа существует лишь право требовать назначения пособия.

Верховный Суд также отдельно подчеркнул: если на момент принятия решения заявитель уже умер, назначение ЕДП на его имя является ошибочным. Именно поэтому Комиссия МОУ имела право отменить такое решение. Наличие нотариального свидетельства также не создает нового права на деньги — оно подтверждает переход лишь того имущества или имущественного права, которое действительно принадлежало наследодателю на момент смерти.

Если пособие выплачивают частями

По действующему порядку часть ЕДП может выплачиваться ежемесячно в течение 80 месяцев. Если получатель умирает уже после назначения пособия и начала выплат, есть основания полагать, что наследнику может перейти весь невыплаченный остаток его назначенной доли, а не лишь платеж, срок которого наступил до дня смерти.

Причина в том, что 80 ежемесячных платежей являются способом исполнения одного решения о назначении пособия, а не 80 отдельными решениями о возникновении права на него. То есть невыплаченный остаток между назначенной долей ЕДП и уже фактически выплаченными средствами и составляет имущественное требование умершего получателя, которое может перейти к наследникам.

Что нужно учитывать наследникам

Для определения, может ли конкретная выплата перейти в наследство, в первую очередь необходимо выяснить, какой статус имело ЕДП на момент смерти его получателя. «Если пособие было назначено, начислено или присуждено при жизни, но осталось невыплаченным, такое имущественное право может перейти после смерти. Если же при жизни существовало лишь право на назначение пособия или нерассмотренное заявление — оно прекращается со смертью и не наследуется», — резюмирует адвокат Назар Олексюк.

Ранее Politeka сообщала, выплаты до 100 тысяч гривен: кому будут выделять денежную помощь по новому закону.

Также Politeka сообщала, доплата для пенсионеров в Украине: в ПФУ рассказали, кто получит дополнительные выплаты.

Как сообщала Politeka, пересчет пенсий в Одесской области: кому не начисляют дополнительные выплаты.