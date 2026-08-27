Пенсіонерам віком понад 80 років Пенсійний фонд автоматично нараховує щомісячну вікову надбавку. Розповідаємо, скільки грошей додають у 2026 році та кому виплату призначають без заяв.

Доплати до пенсії в Україні передбачені для різних категорій пенсіонерів — одна з них, щомісячна компенсаційна виплата за віком, зростає автоматично, щойно людині виповнюється 80 років.

За інформацією Пенсійного фонду України, вікову надбавку призначають пенсіонерам, які досягли 70 років і старше. Головна умова — розмір основної пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні. Якщо виплата менша за цю суму, доплату нараховують без жодних звернень і заяв.

Сума надбавки залежить від віку людини. Пенсіонерам від 70 до 75 років щомісяця додають 300 гривень. Тим, кому виповнилося від 75 до 80 років, — 456 гривень. А найбільшу виплату отримують ті, кому вже за 80: їм щомісяця нараховують 570 гривень.

Ці суми не додаються одна до одної. Коли пенсіонер переходить у наступну вікову категорію, розмір компенсації просто збільшується до відповідного значення. Наприклад, з 456 гривень у 79 років виплата автоматично зростає до 570 гривень після 80-го дня народження.

Є нюанс із днем народження. Якщо 70 років людині виповнилося, скажімо, 20 числа, то за цей місяць доплату нарахують лише за період від дня народження до кінця місяця. Повну суму пенсіонер отримає вже з наступного місяця.

Хто ще може отримати додаткові виплати

Окрім вікової надбавки, Пенсійний фонд передбачає й інші доплати. Непрацюючим пенсіонерам нараховують виплату за кожну дитину до 18 років, яка перебуває на їхньому утриманні. Багатодітним матерям, які виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей, доплачують від 908 до 1 038 гривень залежно від кількості дітей. А непрацюючі пенсіонери зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи можуть отримувати додатково 2 595 гривень.

Як перевірити нарахування доплати

Вікова надбавка нараховується автоматично, тож окремо подавати документи чи писати заяви не потрібно. Перевірити, чи нарахована виплата, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або в мобільному застосунку «Пенсійний фонд».

Якщо після 80-річчя надбавка не з'явилася, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або зателефонувати на гарячу лінію. З собою достатньо мати паспорт та ідентифікаційний код — фахівці перевірять дані в реєстрі і, за потреби, допоможуть виправити розбіжності.

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