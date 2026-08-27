Уряд виділив додаткові 5,14 млрд грн на житлові сертифікати «єВідновлення» — цих грошей вистачить понад 3600 родинам, які втратили житло через війну і вже мають право на компенсацію, але досі не могли скористатися сертифікатом.

Компенсації за знищене та пошкоджене житло в Україні отримали додаткове фінансування — уряд спрямував ще 5,14 млрд грн на житлові сертифікати «єВідновлення», яких вистачить понад 3600 родинам.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України. Додатковий транш дозволить виплатити кошти за сертифікатами тим, хто вже отримав право на компенсацію за знищене житло, але досі не міг скористатися документом через відсутність грошей на рахунку програми.

Кошти надав Банк розвитку Ради Європи в межах проєкту HOME. За даними уряду, житлові сертифікати «єВідновлення» вже отримали понад 88 тисяч родин, а загальна сума призначених компенсацій сягнула 112,6 млрд грн.

Понад 33 тисячі сімей уже використали сертифікати та придбали нове житло. Водночас близько 55 тисяч родин досі чекають на фінансування — тож нового траншу вистачить приблизно для кожної п'ятнадцятої родини з черги.

Першочергове право на фінансування мають військовослужбовці, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Саме для цих категорій нові гроші стануть найшвидшим шляхом отримати кошти за вже виданим сертифікатом.

Хто може отримати житловий сертифікат

Житлові сертифікати надають власникам квартир, будинків, кімнат та інших житлових приміщень, знищених через російську агресію і непридатних для відновлення. Суму компенсації визначає спеціальна комісія після перевірки даних про зруйнований об'єкт — вона залежить від площі, типу, розташування та інших характеристик втраченого житла.

Якщо рішення позитивне, електронний сертифікат з'являється в застосунку «Дія» та зберігається в Реєстрі пошкодженого і знищеного майна. Готівку за ним не видають: після вибору нерухомості кошти перераховують безпосередньо продавцю.

Що можна придбати за сертифікат

За житловий сертифікат можна купити квартиру, приватний будинок, кімнату або інше житлове приміщення на первинному чи вторинному ринку. Кошти також дозволено інвестувати в житло, яке ще будується, або використати як перший внесок за державною іпотечною програмою «єОселя».

Якщо нове житло коштує дорожче за суму компенсації, різницю доплачують самостійно. Якщо дешевше — невикористаний залишок зберігається до можливого отримання репарацій від Росії.

Як скористатися сертифікатом

Спочатку власник має отримати рішення про компенсацію та сам житловий сертифікат. Після вибору нового житла необхідно подати через «Дію» заяву на бронювання коштів. Підтвердження бронювання надходить протягом п'яти робочих днів, після чого у власника є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу в нотаріуса.

Перед укладенням угоди потрібно припинити право власності на знищене житло. Подати заяву та забронювати гроші можна не лише через застосунок, а й на порталі «Дія», у ЦНАПі або через нотаріуса.

Житловий сертифікат діє протягом п'яти років від моменту отримання. Якщо грошей на рахунку програми тимчасово немає, заявка переходить в електронну чергу — тож відсутність фінансування одразу після видачі сертифіката не означає втрату компенсації.

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