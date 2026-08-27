Плов — страва, яку люблять за ситність і аромат, а цей рецепт із куркою готується значно швидше за традиційний варіант із баранини чи свинини.

Чебуреки з капустою і грибами ми вже публікували — а сьогодні розповімо про плов, одну з найпопулярніших страв, яку готують на щодень і на святковий стіл. Класичний плов зазвичай роблять із баранини, свинини або яловичини, але цей рецепт — швидша домашня версія з куркою, яка виходить не менш ароматною та ситною. Особливість рецепту — трохи кетчупу, який додає рису приємного смаку й гарного кольору, а також щіпка кайенського перцю для легкої гостроти.

Інгредієнти для плову

1 велика куряча грудка, нарізана невеликими кубиками;

2 склянки (приблизно 400 г) білого рису, добре промитого і відцідженого;

1 велика морква, тертa;

1 маленька цибулина, дрібно нарізана;

2 ст. л. вершкового масла;

4 ст. л. (приблизно 60 мл) кетчупу;

600 мл води або некруто солоного курячого бульйону;

1 ч. л. соли;

щіпка (приблизно 1/8 ч. л.) свіжомеленого чорного перцю;

щіпка (приблизно 1/8 ч. л.) кайенського перцю;

2 ст. л. олії для смаження.

Як приготувати плов: покроково

Розігрійте 2 столові ложки олії у великій сковороді на середньо-високому вогні. Додайте кубики курки і смажте, помішуючи, до золотистої скоринки та повної готовності.

Додайте дрібно нарізану цибулю до курки та смажте разом приблизно 3 хвилини, поки цибуля не стане м'якою.

Покладіть тертy моркву до сковороди і продовжуйте смажити ще 2 хвилини, регулярно перемішуючи.

Додайте вершкове масло і кетчуп, добре перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно вкрилися соусом.

Коли масло розтопиться, всипте промитий рис безпосередньо у сковороду. Приправте сіллю, чорним і кайенським перцем, ще раз перемішайте, щоб рис просякнувся ароматами.

Перекладіть усю масу в мультиварку для рису (рисоварку), додайте 600 мл води чи бульйону, за потреби підсоліть ще. Виберіть режим «Білий рис» і дочекайтеся завершення приготування.

Якщо рисоварки немає, покладіть усі інгредієнти в каструлю з щільною кришкою і готуйте на середньо-низькому вогні приблизно 20 хвилин, поки вся вода не увібралась і рис не стане м'яким.

Плов подавайте гарячим, щойно він трохи охолоне після приготування. Залишки плову не варто викидати — розігрітий і трохи підсмажений на сковороді наступного дня плов навіть смачніший, бо набуває приємної хрусткої скоринки. Для цього рецепту добре підходить рис жасмин, а якщо рис не промивати перед приготуванням, потрібно буде трохи більше води.

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