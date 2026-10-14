Мобілізація в Україні може стати проблемою для військовозобов’язаних, чиї медичні довідки не врахували під час огляду.

Мобілізація в Україні у такій ситуації не позбавляє людину права довести наявність захворювання та оскаржити необґрунтований висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про те, як діяти, якщо документи зникли в територіальному центрі комплектування (ТЦК) або комісія не взяла їх до уваги, пише «Телеграф» із посиланням на пояснення адвокатки Олени Воронкової.

Як підтвердити діагноз

Порядок проходження медичного огляду визначає наказ Міністерства оборони України №402. За словами адвокатки, лікарі ВЛК мають доступ до даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Тому перед оглядом варто перевірити, чи внесли до електронної картки інформацію про діагнози, лікування та обстеження. Додаткові виписки, результати аналізів і довідки, яких немає в системі, потрібно передати комісії окремо.

Фахівці радять залишати собі оригінали, а медикам надавати завірені копії. Це допоможе уникнути втрати важливих паперів.

Якщо документи вже зникли, адвокатка рекомендує письмово запросити копії матеріалів, на підставі яких ухвалили висновок ВЛК. Це дасть змогу з’ясувати, чи збереглися записи, а також перевірити, чи врахували всі відомості про стан здоров’я.

Як зафіксувати порушення

Самого факту втрати довідок недостатньо для успішного оскарження. Потрібні докази, що людина справді передавала їх уповноваженим працівникам.

Для цього можна отримати розписку, подати документи через канцелярію з реєстрацією вхідного номера або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

Мобілізація в Україні передбачає встановлені законом процедури, а рішення медичної комісії можна оскаржити за наявності відповідних підстав. Якщо ТЦК чи ВЛК не відповідають на звернення або відмовляють у наданні матеріалів, наступним кроком може стати звернення до адміністративного суду.

У справі №420/15848/25 П’ятий апеляційний адміністративний суд наголосив, що втрата медичних документів установою сама по собі не є підставою для примусового направлення людини на повторний огляд, якщо вона має докази попереднього проходження комісії.

Що робити, якщо довідки зникли

Подайте письмову заяву з вимогою надати копії матеріалів медичного огляду.

Збережіть підтвердження передавання довідок та реєстрації звернень.

Перевірте, чи врахували діагнози й результати обстежень під час ухвалення рішення.

Якщо відповідь не надійшла або висновок має ознаки необґрунтованості, розгляньте можливість судового оскарження.

Головне — не обмежуватися усними поясненнями. Письмові звернення та підтвердження передавання документів допоможуть відновити обставини справи й захистити свої права.

Джерело: «Телеграф».