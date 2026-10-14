Мобилизация в Украине может стать проблемой для военнообязанных, чьи медицинские справки не были учтены при осмотре.

Мобилизация в Украине в такой ситуации не лишает человека права доказать наличие заболевания и обжаловать необоснованное заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

О том, как поступить, если документы исчезли в территориальном центре комплектования (ТЦК) или комиссия не приняла их во внимание, пишет «Телеграф» со ссылкой на объяснение адвоката Елены Воронковой.

Как подтвердить диагноз

Порядок прохождения медицинского осмотра определяет приказ Министерства обороны №402. По словам адвоката, врачи ВЛК имеют доступ к данным Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Поэтому перед осмотром следует проверить, внесли ли в электронную карточку информацию о диагнозах, лечении и обследовании. Дополнительные выписки, результаты анализов и справки, которых нет в системе, следует передать комиссии отдельно.

Специалисты советуют оставлять себе подлинники, а медикам предоставлять заверенные копии. Это поможет избежать потери важных бумаг.

Если документы уже исчезли, адвокат рекомендует письменно пригласить копии материалов, на основании которых было принято заключение ВЛК. Это позволит выяснить, сохранились ли записи, а также проверить, учли ли все сведения о состоянии здоровья.

Как зафиксировать нарушения

Сам факт потери справок недостаточно для успешного обжалования. Нужны доказательства того, что человек действительно передавал их уполномоченным работникам.

Для этого можно получить расписку, подать документы через канцелярию с регистрацией входящего номера или отправить заказным письмом с описанием вложения.

Мобилизация в Украине предусматривает установленные законом процедуры, а решение медицинской комиссии можно обжаловать при соответствующих основаниях. Если ТЦК или ВЛК не отвечают на обращение или отказывают в предоставлении материалов, следующим шагом может стать обращение в административный суд.

По делу №420/15848/25 Пятый апелляционный административный суд подчеркнул, что утрата медицинских документов учреждением само по себе не является основанием для принудительного направления человека на повторное освидетельствование, если у него есть доказательства предварительного прохождения комиссии.

Что делать, если справки исчезли

Подайте письменное заявление с требованием предоставить копии материалов медицинского осмотра.

Сохраните подтверждение передачи справки и регистрации обращений.

Проверьте, учли ли диагнозы и результаты обследований при принятии решения.

Если ответ не пришел или вывод имеет признаки необоснованности, рассмотрите возможность судебного обжалования.

Главное – не ограничиваться устными объяснениями. Письменные обращения и подтверждения передачи документов помогут восстановить обстоятельства дела и защитить свои права.

Источник: «Телеграф» .