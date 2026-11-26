Из-за постоянных вражеских обстрелов железной дороги Укрзализныця вынуждена менять маршруты и графики рейсов. Пассажиры, которые не успевают на пересадку, могут попросить задержать поезд, и в компании объяснили, как это сделать.

Российские обстрелы железнодорожной инфраструктуры вынуждают Укрзализныцю постоянно корректировать маршруты и график рейсов. Из-за задержек пассажиры порой не успевают на пересадку на поезд в Украину, однако в некоторых случаях перевозчик может задержать стыковочный рейс.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в соцсети Threads, одна из пассажирок спросила, будет ли ждать поезд «Краков-Львов» людей, если польский рейс опоздает.

В компании объяснили: если вы едете иностранным поездом по территории другой страны, он задержался, и вы не успеваете на пересадку на украинский рейс, обязательно сообщите об этом поездной бригаде того поезда, в котором находитесь.

Также нужно отправить обращение через форму обратной связи в мобильном приложении «Укрзализныци» или на электронный адрес service@uz.gov.ua. К обращению следует приложить копии проездных документов на рейс в Украину.

Эти обращения фиксируются в системе. Они позволяют определить, сколько пассажиров не успевает на пересадку, и по возможности принять решение о задержке поезда или найти альтернативный вариант, чтобы люди все равно добрались до места назначения.

Что сделать, чтобы поезд подождал

Шаги простые, но важно действовать вовремя, пока вы еще в дороге:

Сообщите поездной бригаде того поезда, на котором едете, что не успеваете на пересадку.

Отправьте обращение через приложение «Укрзализныци» или на e-mail service@uz.gov.ua.

Приложите к обращению копии билетов на поезд в Украину.

В компании подчеркивают, что задержку поезда гарантировать не могут, но зафиксированные обращения помогают принять лучшее решение для пассажиров.