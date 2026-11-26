В 2026 году выплата «єЯсла» составляет 8 000 гривен в месяц, а для детей с инвалидностью - 12 000 гривен. Ветеранский статус, военная пенсия или пособие при рождении ребенка не лишают права на эти деньги, но сумма «єЯсел» может повлиять на базовую социальную помощь.

Помощь ветеранам в Украине пополнилась еще одной выплатой: в 2026 году семьи военных получают по 8 000 гривен ежемесячно по программе «єЯсла».

Папа-ветеран, мама-ветеранка или другой законный представитель может оформить «єЯсла» на общих условиях. Ветеранский статус, военная пенсия или пособие при рождении ребенка сами по себе не лишают права на эту выплату.

Кто может получить «єЯсла»

Заявление подает тот из родителей, кто фактически ухаживал за ребенком и вышел на работу на полный рабочий день. Пособие назначают с месяца, следующего после первого дня рождения ребенка, а выплачивают включительно за месяц, когда ему исполняется три года.

Размер выплаты в 2026 году - 8 000 гривен в месяц. Если ребенок имеет инвалидность, сумма увеличивается до 12 000 гривен ежемесячно. Деньги можно потратить, в частности, на услуги по уходу, детскую одежду и обувь, а также на медицинские и образовательные услуги, сообщает медиапортал «Ветеран».

Как «єЯсла» влияет на другие выплаты

Пенсионный фонд засчитывает «єЯсла» в среднемесячный доход семьи. Поэтому если семья получает базовую социальную помощь, ее размер может уменьшиться или свестись к нулю: это разница между расчетной суммой для семьи и ее доходом.

Пример: семья получала 5 000 гривен базовой помощи, а после учета «єЯсел» ее доход вырос на 8 000 гривен. При прочих равных условиях базовую помощь по новому расчету уже не выплатят, но сами 8 000 гривен «єЯсел» семья получает, пока соответствует условиям программы.

Как подать заявление

С 18 ноября 2026 года заявление можно подать онлайн на портале «Дія».

Откройте услугу «Помощь работающим родителям» и войдите в кабинет.

Выберите ребенка, на которого оформляете помощь, и дождитесь проверки данных.

Выберите специальный счет «Забота о ребенке» на Дія.Картке.

Проверьте заявление, подпишите его Дія.Підписом или файловым КЭП и отправьте.

Заявление советуют подать в течение шести месяцев со дня, когда возникло право на помощь, чтобы получить деньги за весь положенный период. Обратиться также можно в сервисный центр Пенсионного фонда.

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