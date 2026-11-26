Минветеранов предлагает сократить срок покупки жилья по компенсации с года до шести месяцев и выплачивать средства вне очереди людям с инвалидностью вследствие войны I группы. Изменения заложены в проект обновления постановления Кабмина №719.

Минветеранов предлагает сократить срок покупки жилья по компенсации на жилье для ветеранов с года до шести месяцев. Изменения заложены в доработанный проект изменений к постановлению Кабмина №719. Людям с инвалидностью вследствие войны I группы хотят выплачивать средства вне очереди.

Как сообщает медиапортал «Ветеран» со ссылкой на ведомство, общественные консультации проходили с 8 по 22 октября 2026 года. По отчету министерства, замечаний и предложений к доработанному тексту не поступило. По состоянию на 24 ноября официального решения Кабмина об утверждении новой редакции еще не обнародовано.

Кого касаются изменения

Постановление №719 определяет, как государство финансирует и выплачивает денежную компенсацию на приобретение жилья людям с инвалидностью вследствие войны I и II групп, а также семьям погибших, умерших или пропавших без вести защитников. Одно из главных условий участия - пребывание на квартирном учете.

Срок покупки сократят до полугода

Сейчас на приобретение жилья дают год со дня зачисления средств на специальный счет. Проект изменений сокращает этот срок вдвое - до шести месяцев. Для заявителей, которые участвуют в мероприятиях по обороне Украины, предусмотрено отдельное правило: они смогут использовать деньги во время военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Кому выплатят вне очереди

Приоритет хотят предоставить людям с инвалидностью вследствие войны I группы, которые соответствуют условиям программы. Им компенсацию предлагают выплачивать вне очереди.

Как будут проверять жилищные условия

При проверке будут учитывать жилье заявителя и членов семьи, на которых рассчитывают компенсацию. В проекте заложен порог 13,65 м² жилой площади на человека. Также будут проверять, отчуждала ли семья жилье такой площади в течение предыдущих пяти лет. Для уничтоженного жилья и недвижимости на территориях активных боевых действий или во временной оккупации предусмотрены исключения.

Как ваучер или сертификат повлияет на выплату

Уже полученный жилищный ваучер для ВПЛ или компенсация за уничтоженное жилье - в частности в форме жилищного сертификата - могут стать основанием для отказа в выплате по постановлению №719. Будут учитывать помощь, которую получил заявитель или член семьи. В то же время предусмотрено исключение для тех, кто приобрел жилье за эти средства до 24 февраля 2022 года, если оно расположено на временно оккупированной территории.

Что делать тем, кто уже ждет компенсацию

Если изменения утвердят в предложенной редакции, семьям придется быстрее найти жилье и оформить покупку после поступления денег. Тем, кто уже получал жилищную помощь по другой программе, стоит выяснить, как она повлияет на право на выплату по постановлению №719. Пока действует текущая редакция, срок использования уже зачисленных средств следует определять по действующему порядку и документам по своей выплате.

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