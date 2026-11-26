Кабмин расширил перечень социальных услуг для маломобильных переселенцев и людей, эвакуировавшихся из зон боевых действий и временно оккупированных территорий. К уже доступным приюту и медсестринскому уходу добавили две новые услуги - уход на дому и социальную адаптацию.

Социальные услуги для ВПЛ в Украине расширили, добавив две новые - уход на дому и социальную адаптацию. До этого переселенцам были доступны лишь услуги приюта и медсестринского ухода. Такое решение принял Кабинет Министров для маломобильных ВПЛ и людей, эвакуировавшихся из зон боевых действий и временно оккупированных территорий.

Как информирует издание «Патриот Донбасса», поддержку будут оказывать с учетом состояния здоровья, уровня мобильности и индивидуальных потребностей человека. Услуги смогут предоставлять государственные, коммунальные и частные организации, присоединившиеся к экспериментальному проекту.

Уход на дому: что предусматривает

Новая услуга уход на дому означает индивидуальную помощь человеку в повседневной жизни. Социальные работники будут приходить непосредственно по месту жительства получателя, в том числе в арендованное жилье.

Объем помощи будут определять для каждого отдельно, в зависимости от состояния здоровья, уровня мобильности и потребностей: от помощи в быту до сопровождения.

Социальная адаптация: кому поможет

Эта услуга создана для переселенцев, которым трудно приспособиться к новой жизни после эвакуации. Специалисты будут помогать:

восстанавливать навыки самостоятельной жизни;

налаживать социальные связи и общение;

адаптироваться к жизни в новой громаде;

получать психологическую и правовую поддержку;

решать вопросы поиска жилья;

получать помощь с трудоустройством.

Занятия будут проводить в помещениях поставщиков услуг и в местах временного проживания переселенцев. Для одного получателя предусмотрено не более 13 часов социальной адаптации в месяц.

Как оформить новые услуги

Воспользоваться услугами смогут маломобильные внутренне перемещенные лица и люди, эвакуированные с территорий боевых действий или временно оккупированных населенных пунктов. Для этого нужно:

обратиться в орган социальной защиты населения или организацию, участвующую в программе;

пройти оценку индивидуальных потребностей и определение маломобильности;

согласовать индивидуальный план предоставления социальных услуг;

заключить договор о получении поддержки.

Кто оплачивает услуги

Финансирование работы поставщиков будет осуществляться за счет государства. Организациям будут компенсировать до 71,12 гривны за один человеко-час ухода на дому и до 41,37 гривны за человеко-час социальной адаптации.

Эти средства идут на оплату работы поставщиков, а не выплачиваются непосредственно переселенцам. Экспериментальный проект будет действовать до 17 сентября 2027 года.

Переселенцы, нуждающиеся в уходе или помощи с адаптацией после эвакуации, могут обратиться в местные органы социальной защиты, чтобы уточнить возможность получения услуг в своей громаде.

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