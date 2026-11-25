Верховный Суд объяснил, сколько банку стоит незаконная задержка денег клиента. Финучреждение 28 дней не зачисляло более 1,1 млн грн, требуя подтвердить происхождение средств.

Финмониторинг в банках может обернуться заблокированным счетом, но теперь понятно, сколько это стоит самому финучреждению. Верховный Суд объяснил, какую компенсацию получает клиент, чьи более 1,1 млн грн банк не зачислял 28 дней.

История началась с того, что мужчина внес на свой счет более 1,1 млн грн. Банк, сославшись на правила финансового мониторинга, деньги не зачислил и попросил подтвердить их происхождение.

Клиент предоставил документы, однако финучреждение все равно удерживало средства. В общей сложности доступ к деньгам оставался закрытым 28 дней, поэтому человек обратился в суд и потребовал компенсации за весь период задержки.

Сколько стоит незаконная блокировка

Верховный Суд напомнил базовое правило из статьи 625 Гражданского кодекса: тот, кто просрочил денежное обязательство, должен выплатить сумму с учетом индекса инфляции за все время просрочки.

Дополнительно начисляются 3% годовых от суммы, которую незаконно удерживали. То есть банк, безосновательно державший средства клиента, компенсирует и обесценивание денег, и проценты за пользование ими.

Для клиента это означает: даже если банк позже вернул деньги, он не может просто оставить задержку без внимания. Каждый день блокировки стоит ему денег, которые можно взыскать через суд.

Почему банки блокируют счета

Финансовый мониторинг обязывает банки проверять операции, которые выглядят подозрительно: крупные суммы наличными, нетипичные для клиента переводы, поступления без понятного источника дохода.

Просьба подтвердить происхождение средств сама по себе нарушением не является. Проблема возникает тогда, когда учреждение затягивает проверку или игнорирует предоставленные документы, как и случилось в этом деле.

Что делать, если счет заблокировали

Прежде всего стоит предоставить банку все документы, объясняющие происхождение денег: договоры, декларации о доходах, расписки, документы о продаже имущества или наследстве. Чем быстрее банк получит подтверждение, тем короче срок задержки.

Если банк игнорирует документы или безосновательно затягивает возврат денег, клиент вправе требовать компенсацию - инфляционные потери и 3% годовых. Для этого следует зафиксировать даты обращений и сохранить переписку с банком.

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