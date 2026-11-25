Реестр банковских счетов, который появится вместе с присоединением Украины к еврозоне платежей SEPA, не откроет чиновникам доступ к остаткам на счетах.

Лимиты на переводы в банках уже сократили, а теперь еще и реестр счетов, но это не значит, что чиновники увидят, сколько денег лежит у вас на карточке. Банкир объяснил, что именно откроет государству новый реестр, что он не откроет и чем присоединение Украины к SEPA обернется для обычного клиента.

Реестр банковских счетов прописан в законопроекте о присоединении Украины к единой зоне платежей в евро, то есть SEPA. Главное, что стоит знать сразу: создание этого реестра не означает, что государство будет видеть деньги на ваших счетах. Об этом банкир сказал в комментарии The Page.

Что же тогда в реестре? По сути, это систематизированная база того, какие счета и в каких банках открыл клиент. Банки и сегодня сообщают налоговой об открытии и закрытии счетов, поэтому никакой новости для чиновников здесь нет: им и так виден номер счета, валюта и владелец.

А вот остатки и движение денег - это совсем другая история. Без законных оснований ни налоговая, ни другие ведомства не получат доступ к балансу или истории операций. Для этого нужно решение суда, официальная проверка или исполнительное производство.

Когда государство все же может увидеть счет

Есть несколько случаев, когда информацию о ваших деньгах раскрывают принудительно. Чаще всего это долги: если есть судебное решение, исполнительная служба может арестовать счет и списать средства. Также налоговая может запросить выписку во время плановой или внеплановой проверки, а банк обязан передать данные о подозрительных операциях по правилам финансового мониторинга.

Отдельная тема - финмониторинг. Операции от 400 тысяч гривен банк проверяет отдельно и может попросить документы, подтверждающие происхождение денег: зарплата, продажа недвижимости, наследство или подарок. Если подтверждения не будет, счет могут заблокировать.

Что SEPA изменит для обычных переводов

Присоединение к SEPA - это прежде всего о более дешевых и быстрых переводах в евро. Внутри зоны платежей евро переводят так же, как гривны между украинскими банками: без посредников и по цене внутреннего перевода. Сейчас перевод в Европу часто идет через банки-корреспонденты с комиссиями, а после присоединения к SEPA такой платеж должен стать дешевле и быстрее.

Что делать клиенту

Для обычного человека практический план прост. Ни реестр, ни SEPA не требуют от вас никаких новых документов или действий: счета уже имеют формат IBAN, и новый реестр лишь упорядочивает информацию.

Держите под рукой документы об источнике крупных сумм, если планируете операции от 400 тысяч гривен.

Для переводов в евро проверяйте комиссию банка - после запуска SEPA тарифы могут измениться в меньшую сторону.

Не путайте реестр счетов с доступом к деньгам: без решения суда или проверки остатки никто не увидит.

Ранее Politeka сообщала, что банки узнают о клиенте во время финмониторинга и как избежать блокировки счета.

Также Politeka сообщала, как долг взыскивают принудительно через арест счетов и 10% сбора.