Новый этап похолодания в регионе подтверждают и свежие данные синоптиков - на следующей неделе Днепропетровщину накроет морозный воздух, и уже к середине недели ночная температура опустится до -7°.
По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 26 ноября по 2 декабря дневная температура в Днепропетровской области будет колебаться от +2° до -3°, а ночная - от 0° до -7°.
В четверг, 26 ноября, в области ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +2°, а ночью температура удержится около 0°.
В пятницу, 27 ноября, синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем термометры покажут -1°, ночью похолодает до -2°.
В субботу, 28 ноября, облачность ожидается переменная, осадков не прогнозируют. Столбики термометров днем остановятся на отметке -2°, а ночью опустятся до -5°.
В воскресенье, 29 ноября, небо затянут облака с прояснениями, без осадков. Днем температура удержится на отметке -2°, ночью - до -3°.
В понедельник, 30 ноября, прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Это будет самый холодный день недели по дневным показателям: воздух прогреется лишь до -3°, а ночью похолодает до -4°.
Во вторник, 1 декабря, ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура удержится на уровне -2°, а ночью - самое сильное похолодание за неделю, до -7°.
В среду, 2 декабря, облачность также переменная, осадков не прогнозируют. Днем потеплеет до 0°, однако ночью останется морозно - до -7°.
Самым теплым днем недели станет четверг, 26 ноября, с максимумом +2°, а самым холодным по дневным показателям - понедельник, 30 ноября, когда воздух прогреется лишь до -3°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 5°. Осадки синоптики прогнозируют только в пятницу, 27 ноября, остальные дни в области ожидается сухая погода.
В дни с самыми низкими температурами, особенно во вторник и среду, когда ночью ожидается до -7°, стоит одеваться теплее и утеплять окна и двери - это касается прежде всего людей пожилого возраста. В пятницу, когда возможны осадки, не помешает зонт и осторожность на дороге из-за скользкости.
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