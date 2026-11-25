Гаджеты, дистанционное обучение и занятия в укрытиях во время блэкаутов сильно нагружают детские глаза. Офтальмологи все чаще ставят школьникам близорукость и синдром сухого глаза. Детский офтальмолог Ольга Константинова объяснила, как защитить зрение ребенка.

Забота о детях в Украине теперь выходит далеко за пределы денег: офтальмологи все чаще фиксируют у школьников близорукость, синдром сухого глаза и другие проблемы. Причина - часы перед экранами, дистанционка и занятия в укрытиях, где не хватает естественного света.

О том, как сберечь зрение ребенка, изданию «Коротко про» рассказала детский офтальмолог Ольга Константинова. Она подчеркивает: глаз ребенка адаптируется к условиям, в которых работает, поэтому близорукость формируется все чаще.

Почему у детей чаще развивается близорукость

Главная причина - не сам телефон, а нехватка возможности смотреть вдаль. Ребенок постоянно фокусируется на близких предметах, и зрительная система привыкает работать только на короткой дистанции.

«Мы массово проводим время в помещениях, подвалах и бомбоубежищах. В результате дети постоянно смотрят в экраны и почти не смотрят на расстояние более пяти метров», - объясняет врач.

Добавляется и стресс, который дети испытывают постоянно. Генетика тоже играет роль, но это лишь предрасположенность: если у родителей близорукость, у ребенка она появится не обязательно.

Два часа на улице ежедневно

Чтобы компенсировать нагрузку, обязательны перерывы. Непрерывное время перед экраном нужно ограничивать, а ребенка - приучать переключаться на другие занятия.

Детям рекомендуют проводить на улице минимум два часа ежедневно, независимо от погоды. Ребенок должен смотреть на деревья, облака, окружающее пространство - все, что дальше нескольких метров.

Чем больше человек тренирует зрение смотреть вдаль, тем ниже риски близорукости. Именно поэтому у людей, живущих в горах, и у летчиков зрение часто остается хорошим - им приходится смотреть не на пять метров, а на сто.

Правило 20-20-20 и теплый свет

Когда ребенок долго всматривается в экран, он моргает значительно реже. Слезная жидкость не увлажняет поверхность глаза, появляются микроповреждения - так развивается синдром сухого глаза.

Поможет известное правило 20-20-20: каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть на объект на расстоянии 5-6 метров. Это гимнастика, которая переключает зрение с ближнего на дальнее.

Для освещения лучше выбирать теплый или нейтральный свет, а не холодный. Гирлянды врач не советует: они могут незаметно мерцать и создавать эффект стробоскопа, что дополнительно нагружает глаза.

Лучше всего - переносные или аккумуляторные лампы со стабильным светом. Удобны длинные лампы, которые равномерно освещают рабочую поверхность примерно на 40 сантиметров, напоминая естественный свет сверху.

Как организовать рабочее место школьника

От глаз до книги или телефона должно быть 40-50 сантиметров. Для компьютера расстояние примерно вдвое больше - 50-60 сантиметров. Нельзя держать ноутбук перед носом.

В темной комнате перед монитором сидеть нельзя: света от экрана недостаточно. Обязательно должен быть дополнительный источник света, чтобы глаз не напрягался из-за резкого контраста.

Ребенок должен сидеть за столом на подходящем стуле с прямой спиной, а не лежа или боком. Неправильная посадка нагружает не только зрение, но и шею и спину.

Какие симптомы должны насторожить родителей

Первый признак - ребенок начинает щуриться. Стоит проверять, как он видит предметы вдали: во время поездки попросите его прочитать вывеску и сравните, видит ли он так же хорошо, как вы.

ребенок наклоняется ближе к учебнику или экрану;

подносит голову к доске;

часто трет глаза;

жалуется, что не может рассмотреть то, что раньше видел без проблем.

Зрение обязательно проверяйте отдельно на каждом глазу. Иногда один глаз видит хуже, но ребенок этого не замечает, потому что второй компенсирует нехватку зрения.

Как часто водить ребенка к офтальмологу

Здоровому ребенку достаточно профилактического осмотра раз в год. Если уже назначены очки или есть проблемы, офтальмолог нужен раз в полгода. При аппаратном лечении или косоглазии - раз в три месяца.

Важно отличать настоящую близорукость от спазма аккомодации. Когда зрение ухудшилось от перенапряжения, помогают упражнения, специальные капли, иногда временные очки. Если же глаз уже вырос и сформировалась настоящая близорукость, убрать «минус» упражнениями невозможно - тогда подбирают очки или линзы с полной коррекцией.

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