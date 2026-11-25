Вместе со светом зимой может пропасть и отопление, а младенцы переохлаждаются быстрее всего. Родителям советуют заранее собрать аварийную сумку и договориться, куда переехать, если в доме станет слишком холодно.

Блэкаут в Украине зимой бьет прежде всего по семьям с детьми, ведь вместе с электричеством может пропасть и отопление. Особенно уязвимы к холоду младенцы, которые быстрее взрослых переохлаждаются.

В то же время попытки обогреть комнату неприспособленными приборами способны вызвать отравление угарным газом или даже пожар. Поэтому специалисты советуют родителям заранее позаботиться о безопасных способах сохранения тепла, пишет Healthy Children.

Как согреть ребенка, если пропало отопление

Если свет выключили ненадолго, прежде всего стоит одеть ребенка теплее. Одевайте его в несколько слоев, чтобы при необходимости можно было добавить либо снять один из них, когда температура изменится.

Младенцам уделяйте особое внимание: они еще не могут сами сказать, что замерзли. Регулярно проверяйте, комфортно ли ребенку, насколько теплые руки и ноги.

Не пытайтесь обогревать помещение газовой плитой, духовкой, мангалом или автомобилем. Эти устройства не предназначены для обогрева жилья и могут стать источником угарного газа, который не имеет ни запаха, ни цвета, но способен смертельно отравить.

Чем опасен угарный газ

Работая с генераторами или другими приборами на топливе, следите за риском накопления угарного газа. Первые признаки отравления - головная боль, тошнота, боль в груди и общее недомогание.

Насторожиться следует, если такие симптомы одновременно появляются у нескольких членов семьи. Если сработал датчик или есть подозрение на отравление, немедленно выведите всех на свежий воздух и вызовите экстренную помощь - не возвращайтесь, пока помещение не станет безопасным.

Генератор устанавливайте только на улице, как можно дальше от дома, окон и вентиляционных отверстий. В комнате, подвале или гараже пользоваться им нельзя даже с открытыми дверями.

Что подготовить для ребенка

Аварийную сумку лучше собрать заранее, чтобы при необходимости быстро покинуть дом. Для ребенка подготовьте запасную теплую одежду, носки, одеяло, подгузники, средства гигиены, необходимые лекарства и продукты.

Если в семье есть младенец, предусмотрите запас детской смеси, бутылочки и все необходимое для кормления. Положите в сумку фонарик, запасные батарейки и заряженные павербанки.

Храните вещи в одном доступном месте, чтобы не тратить время на поиски во время аварийной ситуации. Заранее договоритесь с родственниками или друзьями, к кому можно переехать, если дома станет слишком холодно, и узнайте, где в вашем районе есть пункты обогрева.

Как подготовиться к следующему отключению

Лучше всего позаботиться о безопасности еще до наступления морозов. Проверьте, есть ли дома теплая одежда для каждого члена семьи, запас лекарств, фонарики и зарядные устройства.

Отдельно продумайте, как кормить младенца и поддерживать температуру детского питания, если света не будет продолжительное время. Если в доме невозможно поддерживать комфортную температуру, не ждите, пока холод станет опасным, - заранее переезжайте к близким или в пункт обогрева.

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