Верховный Суд постановил, что дело о взыскании долга на 546 тысяч гривен нужно полностью остановить, если один из поручителей служит в ВСУ. Что это значит для военных и как остановить взыскание - далее.

Долги и их взыскание в Украине снова оказались в центре внимания судов. Верховный Суд постановил: дело о долге на 546 тысяч гривен надо полностью приостановить, если один из поручителей проходит службу в ВСУ.

История дела простая. Банк выдал кредит, а несколько человек выступили поручителями за заемщика. Когда долг не погасили вовремя, кредитор пошел в суд взыскивать деньги. Уже во время рассмотрения выяснилось, что один из поручителей на тот момент служил в Вооруженных Силах Украины.

Суд первой инстанции и апелляция согласились приостановить дело, но лишь частично - то есть в той части, которая касается военнослужащего. Верховный Суд с таким подходом не согласился и поправил нижестоящие инстанции.

Позиция Верховного Суда однозначна: если хотя бы один из соответчиков или поручителей служит в ВСУ, производство по делу о взыскании долга приостанавливается полностью - для всех участников, а не только для военного. Закон обязывает суд приостанавливать рассмотрение, когда сторона находится в составе военных формирований, и никакого «частичного» приостановления тут быть не может.

Что это значит для военных

Пока человек служит, суд «замораживает» дело о взыскании долга. Одновременно останавливаются и дальнейшие действия исполнителей: арест счетов, списание средств, блокировка имущества. И это правило работает не только для самого заемщика, но и для поручителя, который обычно отвечает за чужой долг наравне с должником.

Как остановить взыскание: пошагово

Чтобы воспользоваться этой защитой, военнослужащему или его представителю нужно:

Подать в суд ходатайство о приостановлении производства по делу, если судебный процесс еще идет.

Приложить документ, подтверждающий службу: справку из воинской части, военный билет или выписку из приказа о призыве.

Если дело уже на стадии исполнительного производства - написать заявление государственному или частному исполнителю с теми же документами.

В рассмотренном деле речь шла о 546 тысячах гривен, однако сам механизм работает для любой суммы - от небольшой задолженности за коммуналку до крупного кредита. Статус военнослужащего защищает от принудительного взыскания на все время службы.

Важно понимать: приостановление не отменяет долг. Когда служба завершится, производство возобновят, и кредитор сможет снова требовать возврата денег. Решение Верховного Суда лишь ставит процесс на паузу, а не аннулирует задолженность.

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