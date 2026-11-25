В Верховной Раде готовят законопроект с новыми тарифами на государственную регистрацию. Срочная регистрация недвижимости может стоить более 16 тысяч гривен только за оперативность, а за срочное бракосочетание предлагают 1000 гривен.

Новые тарифы для украинцев снова готовят во власти - на этот раз речь идет о государственной регистрации. В Верховной Раде рассматривают законопроект, по которому срочная регистрация недвижимости может обойтись более чем в 16 тысяч гривен только за саму оперативность.

О новых расценках сообщает Судебно-юридическая газета. Документ предлагает ввести административный сбор за регистрационные действия - от бракосочетания до оформления права собственности на жилье.

Сколько может стоить регистрация недвижимости

Самый большой сбор предусмотрен именно за регистрацию права собственности на недвижимое имущество. Если человеку документы нужны срочно, доплата за оперативность превысит 16 тысяч гривен.

За обычную регистрацию недвижимости в стандартный срок сумма будет ниже. Точный размер будет зависеть от того, за какой срок человек просит оформить документы.

Что еще предлагают изменить

Снизить нагрузку на кошелек не получится и у пар, которые женятся. За регистрацию брака предлагают установить сбор 200 гривен, а за срочное бракосочетание - уже 1000 гривен.

Принцип одинаков для всех услуг: чем быстрее нужен результат, тем дороже он стоит.

Кого это коснется и когда

Новые расценки коснутся всех, кто покупает или продает недвижимость, оформляет наследство или планирует вступить в брак. В зоне наибольших расходов окажутся те, кому документы нужны немедленно.

Пока это лишь законопроект. Чтобы новые тарифы заработали, документ должны принять в Верховной Раде и подписать. После этого сборы будут действовать для всех регистрационных органов по Украине.

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