У Верховній Раді готують законопроєкт із новими тарифами на державну реєстрацію. Термінова реєстрація нерухомості може коштувати понад 16 тисяч гривень лише за оперативність, а за термінове одруження пропонують 1000 гривень.

Нові тарифи для українців знову готують у владі - цього разу йдеться про державну реєстрацію. У Верховній Раді розглядають законопроєкт, за яким термінова реєстрація нерухомості може обійтися понад 16 тисяч гривень лише за саму оперативність.

Про нові розцінки повідомляє Судово-юридична газета. Документ пропонує запровадити адміністративний збір за реєстраційні дії - від одруження до оформлення права власності на житло.

Скільки може коштувати реєстрація нерухомості

Найбільший збір передбачено саме за реєстрацію права власності на нерухоме майно. Якщо людині документи потрібні терміново, доплата за оперативність перевищить 16 тисяч гривень.

За звичайну реєстрацію нерухомості у стандартний строк сума буде нижчою. Точний розмір залежатиме від того, за який строк людина просить оформити документи.

Що ще пропонують змінити

Зменшити навантаження на гаманець не вийде і парам, які одружуються. За реєстрацію шлюбу пропонують встановити збір 200 гривень, а за термінове одруження - уже 1000 гривень.

Принцип однаковий для всіх послуг: чим швидше потрібен результат, тим дорожче він коштує.

Кого це торкнеться і коли

Нові розцінки стосуватимуться всіх, хто купує чи продає нерухомість, оформлює спадщину або планує одружитися. У зоні найбільших витрат опиняться ті, кому документи потрібні негайно.

Поки що це лише законопроєкт. Щоб нові тарифи запрацювали, документ мають ухвалити у Верховній Раді та підписати. Після цього збори діятимуть для всіх реєстраційних органів по Україні.

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