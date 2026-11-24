Якщо банк пробачив частину основного боргу за кредитом, ця сума може вважатися доходом. Залежно від розміру прощеної суми доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.

Штрафи за єдиний податок в Україні можуть стати неприємним сюрпризом для ФОПів, але податкові зобов'язання можуть виникнути і в звичайних позичальників. У Державній податковій службі пояснили, що прощений банком борг не завжди означає повне звільнення від фінансових зобов'язань.

Справа в тому, що списана сума в окремих випадках вважається додатковим благом і включається до оподатковуваного доходу фізичної особи. Тобто людина отримує своєрідний «прибуток», з якого потрібно сплатити податки.

Коли прощений кредит стає доходом

Якщо банк за власним рішенням списав основну суму кредиту до закінчення строку позовної давності, ця сума за певних умов включається до оподатковуваного доходу позичальника як додаткове благо.

Але є неоподатковуваний поріг. Основна сума боргу, прощена банком, не оподатковується, якщо вона не перевищує 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року списання.

У 2026 році цей поріг становить 2161,75 гривні. Такий розмір визначено з урахуванням мінімальної зарплати у 8647 гривень.

Якщо ж сума прощеного основного боргу перевищує встановлений поріг, вона вважається оподатковуваним доходом. Виняток становлять лише випадки, для яких законодавством передбачено звільнення від оподаткування.

Які податки доведеться сплатити

До оподатковуваного доходу у вигляді прощеного боргу застосовуються дві ставки. Це 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

Отже, якщо прощена сума підлягає оподаткуванню, позичальнику потрібно врахувати обидва податкові зобов'язання. Разом це 23% від суми списаного боргу.

Хто і як сплачує податки

Порядок сплати залежить від того, чи повідомив банк позичальника про прощення боргу відповідно до вимог законодавства. Якщо кредитор належним чином повідомив людину про списання оподатковуваної суми, позичальник повинен сам задекларувати отриманий дохід і сплатити податки.

Повідомити про прощення боргу банк може одним із передбачених законом способів: надіслати рекомендований лист із повідомленням про вручення, укласти відповідний договір із позичальником або вручити повідомлення особисто під підпис.

Якщо ж банк не повідомив боржника у встановленому порядку, обов'язки податкового агента щодо такого доходу повинен виконати сам кредитор. Тобто банк самостійно нарахує й утримає податки.

Які списані борги не оподатковуються

Законодавство передбачає низку винятків, за яких списана заборгованість не включається до оподатковуваного доходу. Зокрема, не оподатковуються прощені відсотки, комісії, штрафи та пеня.

Також звільняється від оподаткування основний борг за окремими іпотечними кредитами в іноземній валюті, забезпеченими іпотекою житлової нерухомості. Не оподатковуються й окремі суми боргів, анульовані відповідно до законодавства про споживче кредитування.

Окремі правила діють також у випадках звільнення фізичних осіб від боргів у межах процедури неплатоспроможності.

Коли і як подавати декларацію

Якщо прощена банком основна сума боргу є оподатковуваним доходом, а кредитор належним чином повідомив позичальника про списання, людина повинна самостійно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Якщо банк пробачив кредит у 2026 році, декларацію потрібно подати до 1 травня 2027 року. Визначені податкові зобов'язання слід сплатити до 1 серпня 2027 року.

Декларацію подавати не потрібно, якщо прощена сума не підлягає оподаткуванню або банк як податковий агент належним чином виконав обов'язки щодо нарахування, утримання й сплати податків.

Перед тим як визначати податкові зобов'язання, важливо з'ясувати, яку саме частину заборгованості списав банк: основну суму кредиту, відсотки, комісії чи штрафні санкції. Саме від цього залежить, чи виникне обов'язок сплачувати податки.

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