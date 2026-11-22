ФОП на спрощеній системі мали сплатити єдиний податок за 3 квартал до 19 листопада. Тим, хто не вклався, загрожує штраф у 25% від суми боргу та пеня за кожен день прострочення.

Штрафи від податкової в Україні загрожують усім, хто прострочив обов'язковий платіж. Для ФОП на спрощеній системі крайнім строком стало 19 листопада - до цієї дати треба було сплатити єдиний податок за 3 квартал. Хто не вклався, той уже в категорії боржників.

Найбільше це стосується підприємців третьої групи. Вони сплачують єдиний податок не щомісяця, а раз на квартал: 5% від доходу або 3% плюс ПДВ, і гроші мають надійти протягом 50 календарних днів після закінчення кварталу. Оскільки 3 квартал завершився 30 вересня, останнім днем сплати було саме 19 листопада.

Якщо податок не надійшов вчасно, у ФОП утворюється податковий борг. За несплату узгодженої суми передбачений штраф у розмірі 25% від суми несплаченого податку. Якщо те саме порушення повториться протягом наступних 1095 днів, штраф зросте до 50%.

Окремо від штрафу на борг нараховується пеня. Вона рахується за кожен календарний день прострочення і становить 120% облікової ставки Нацбанку. Наприклад, із боргу в 5 000 гривень лише штраф у 25% - це додаткові 1 250 гривень, і до них щодня додається пеня, тож сума швидко зростає.

Стягують борг поетапно. Спочатку ДПС надсилає податкову вимогу. Якщо її проігнорувати, податкова може списати кошти з рахунків підприємця без його окремої згоди, накласти податкову заставу на майно, а далі справа переходить до виконавчої служби з ризиком арешту активів.

Як уникнути штрафу та пені

Єдиний гарантований спосіб - платити вчасно. Якщо 19 листопада вже минуло, перерахуйте гроші якнайшвидше, бо пеня набігає щодня і кожен день затримки збільшує борг.

Перед оплатою перевірте реквізити: правильний рахунок IBAN і призначення платежу. Сплатити можна через застосунок банку або в електронному кабінеті платника на сайті ДПС. Підприємцям першої та другої групи теж варто бути уважними: вони платять єдиний податок щомісяця авансом до 20 числа, і за несплату такого внеску передбачений штраф у 50% ставки податку.

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