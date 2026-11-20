Головний сервісний центр МВС нагадав: на один транспортний засіб можна призначити лише одного належного користувача. Так штрафи з камер автофіксації отримує той, хто реально був за кермом, а не власник машини.

Штрафи за авто в Україні тепер прив'язані до того, хто реально був за кермом. Головний сервісний центр МВС нагадав водіям: на один транспортний засіб можна одночасно призначити лише одного офіційного належного користувача.

Таке правило чітко розмежовує відповідальність. Штрафи з камер автофіксації отримує саме той, хто перебував за кермом, а не власник машини, на якого записаний транспортний засіб.

У пресслужбі Головного сервісного центру МВС пояснили: передача права керування не означає зміну власника. Це лише фіксація законного статусу водія на конкретний період.

Обирати, кому довірити авто, власник має сам - це може бути член родини, колега чи друг. Система не пропустить кількох осіб одночасно, тож призначити належним користувачем можна тільки одну людину.

Хто може стати належним користувачем

Щоб офіційно оформити такий статус, людина обов'язково повинна мати чинне національне або іноземне посвідчення водія відповідної категорії. Окрім того, система перевірить, чи не позбавлена особа права керування та чи немає щодо неї тимчасових обмежень.

Як оформити статус

Найшвидший спосіб - онлайн через застосунок Дія або електронний Кабінет водія. Досить відсканувати QR-код і підтвердити згоду обох сторін, після чого заявку опрацюють протягом не більше п'яти хвилин.

Можна також особисто прийти власнику та майбутньому водієві до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Статус користувача скасовується автоматично, коли спливає узгоджений термін, змінюється власник авто або призначається інша людина. Власник або сам водій можуть достроково розірвати цю домовленість у будь-який момент - як онлайн, так і офлайн.

«Користуйтеся автомобілями відповідально, дотримуйтеся Правил дорожнього руху та обирайте сучасні цифрові сервіси», - закликали у відомстві.

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