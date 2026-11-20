Люди зі статусом «діти війни» можуть отримати 25% знижку на оплату газу, води і світла. Пільгу призначає Пенсійний фонд на цілий рік, але лише за умови низького доходу домогосподарства.

Комунальні тарифи в Україні для окремих категорій громадян можуть зменшитися на чверть. Люди зі статусом «діти війни» мають право на знижку 25% на оплату газу, води і світла. Про умови призначення пільги та порядок її оформлення повідомляють Новини.LIVE.

Хто може отримати знижку 25%

Закон № 2195-IV «Про соціальний захист дітей війни» передбачає пільги для громадян зі статусом «дитина війни». Але отримати 25-відсоткову знижку може не кожен: треба відповідати певним вимогам.

Пільгу нараховують на оплату всіх житлово-комунальних послуг, окрім послуг з управління багатоквартирним будинком. Діє вона лише на пільговика, а інші члени сім'ї, які проживають разом із ним, не рахуються.

Сам статус «дитина війни» не завжди гарантує право на пільгу. Під час призначення допомоги враховують доходи домогосподарства. Знижку дають лише за умови низького доходу, який дозволяє скористатися податковою соціальною пільгою. У 2026 році цей показник становить 4 660 гривень.

Якщо заявник відповідає вимогам, пільгу на оплату житлово-комунальних послуг призначають на цілий рік.

Які доходи враховує ПФУ

Розраховуючи сукупний дохід домогосподарства, Пенсійний фонд бере до уваги пенсію, заробітну плату, стипендію, грошове забезпечення і доходи від підприємницької діяльності. Враховують також виплати фондів соціального страхування, зокрема допомогу по безробіттю. За певних умов до розрахунку може потрапити і соціальна допомога. Саме за цими надходженнями визначають, чи має людина право на знижку 25%.

Як оформити пільгу

Пільгу призначають за особистим зверненням до органів Пенсійного фонду. Треба подати заяву про надання пільги на оплату комунальних послуг і заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Додатково потрібно підготувати:

копію паспорта;

копію ІНН;

копію трудової книжки;

довідку про доходи за останні шість місяців;

якщо доходу немає - довідку з податкової служби про доходи і податки.

Також може знадобитися декларація про доходи сім'ї пільговика. Цей документ не подають, якщо домогосподарство складається виключно з непрацездатних осіб.

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