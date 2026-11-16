Більшість стандартних тарифів lifecell, Vodafone та Київстар коштують від 450 гривень на місяць. Розповідаємо про бюджетні пропозиції за 100 гривень: що в них входить і хто зможе підключитися.

Тарифи мобільних операторів в Україні вже сягнули 550 гривень, а більшість стандартних планів lifecell, Vodafone та Київстар коштують від 450 гривень на місяць. Проте заощадити реально, якщо знати про бюджетні пропозиції, ціна яких стартує від 100 гривень.

Такі тарифи є і у Vodafone, і у lifecell. Вони підходять насамперед тим, хто рідко телефонує у звичайний спосіб, але активно користується мобільним інтернетом, месенджерами та соцмережами. Однак у кожного є свої обмеження.

Vodafone: тариф Device M за 100 гривень

Найдоступніший варіант Vodafone - тариф Device M. Коштує він 100 гривень на місяць, і за ці гроші абонент отримує 10 ГБ мобільного інтернету. Цього вистачає на спілкування в месенджерах, перегляд новин та звичні онлайн-сервіси.

Важлива деталь: пакет безкоштовних хвилин для звичайних розмов у тарифі не передбачений. Дзвінки на номери Vodafone та інших операторів коштують 1 гривню за хвилину, SMS - так само 1 гривню за повідомлення.

Якщо ж ви переважно спілкуєтеся через Telegram, Viber або WhatsApp, відсутність безкоштовних хвилин навряд чи стане проблемою. А ще до тарифу можна докупити додаткові послуги.

За 60 гривень на місяць доступний Social PASS - безлімітний трафік для TikTok, Instagram, Facebook та Snapchat. Ще 60 гривень коштує Video PASS з безлімітом для YouTube, YouTube Music, Netflix, Megogo і Spotify. Тобто за 160 гривень виходить 10 ГБ інтернету плюс безлімітні соцмережі, а за 220 - ще й безлімітне відео.

Є також старший варіант Device L за 160 гривень на місяць. Він дає вже 18 ГБ мобільного інтернету при тій самій вартості дзвінків і SMS. Разом з обома PASS-послугами такий пакет обійдеться в 280 гривень.

lifecell: «Лайфсет S» за 100 гривень

Ще цікавіша пропозиція - тариф «Лайфсет S» від lifecell. За 100 гривень на чотири тижні оператор обіцяє одразу три послуги: мобільний зв'язок, домашній інтернет і телебачення. Вартість можна також зафіксувати до кінця 2027 року.

У тариф входить безлімітний домашній інтернет без окремої плати, 10 ГБ мобільного інтернету (з них 2 ГБ - у країнах ЄС), дзвінки в мережі lifecell і базовий пакет lifecell TV з 5 телеканалами. Розмови з абонентами інших операторів оплачуються окремо.

Але є суттєвий нюанс: підключитися зможуть далеко не всі. «Лайфсет S» - комплексна пропозиція, тому просто купити SIM-картку за 100 гривень і користуватися нею не вийде.

Як підключити дешевий тариф

Для тарифів Device M і Device L від Vodafone достатньо придбати спеціальну SIM-картку оператора. Змінити чинний тарифний план на один із цих варіантів не вийде - потрібна саме окрема SIM.

З lifecell ситуація складніша. Спершу треба перевірити, чи є технічна можливість провести домашній інтернет за вашою адресою. Навіть якщо послуга працює у вашому місті, це ще не означає, що підключення можливе саме у вашому будинку. Дізнатися це можна на офіційному сайті lifecell.

Загалом дешеві тарифи в Україні є, але з нюансами. Перед підключенням варто порахувати, скільки хвилин і SMS ви реально використовуєте, і зрозуміти, чи вистачить вам 10 ГБ інтернету на місяць.

Раніше Politeka повідомляла, абонентам Київстар розкрили всі способи зв'язку з оператором.

Також Politeka повідомляла, мобільний зв'язок зникає при відключенні світла, і Мінцифри просить повідомляти, де саме.