У вівторок, 17 листопада, варто зосередитися на тому, що вже змінюється в житті, і не чинити опору новому, бо саме прийняття принесе найбільше користі.

Вівторок, 17 листопада, обіцяє бути днем переосмислення звичних речей: хтось відпустить старі упередження, хтось нарешті повірить у власні сили, а хтось отримає доступ до нових відчуттів і можливостей. Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com, і для більшості знаків зодіаку день складається доволі сприятливо, хоча кожному доведеться працювати над своєю темою.

Овен

Ваше оточення останнім часом суттєво змінюється, і це помітно навіть вам самим. Коло спілкування вже не те, що було раніше: ви стали менш прискіпливими до людей і більше не шукаєте в нових знайомих якийсь конкретний типаж. Ви приймаєте людей такими, якими вони є, і це велика внутрішня зміна, навіть якщо ви самі її ще не усвідомили повністю. Сьогодні гарний день, щоб помітити цю трансформацію і порадіти їй. Не бійтеся нових облич у своєму житті - вони приходять не випадково.

Телець

Сьогодні ви починаєте інакше дивитися на поняття таланту. Раніше ви із заздрістю дивилися на тих, у кого щось виходило легко, і думали, що їм просто пощастило з природними здібностями. Тепер приходить розуміння: ці люди просто мали сміливість сісти й довго працювати над собою, вірити в себе й ризикувати. Те саме доступно і вам. Якщо є навичка, яку хочете розвинути, - сьогодні вдалий момент почати ставитися до цього серйозно, а не як до недосяжної мрії.

Близнюки

Якщо останнім часом думаєте про власну справу чи фриланс, сьогодні варто підійти до цього тверезо. Самозайнятість - це не автоматична свобода: так, ви станете собі начальником, але і вся відповідальність за успіх чи провал ляже на ваші плечі. Якщо передумаєте на півдорозі, справа може просто розвалитися. Перш ніж робити рішучий крок, зважте все реалістично, спираючись на факти, а не на красиву картинку в уяві.

Рак

Найближчими днями вам може відкритися щось нове у сприйнятті світу - підвищена чутливість, яскраві емоційні стани чи моменти особливого внутрішнього прозріння. Не лякайтеся цих відчуттів, навпаки - придивіться до них уважніше. Те, що ви зрозумієте про себе в ці дні, допоможе краще справлятися зі своєю природною вразливістю надалі. Дозвольте собі трохи більше часу на самоспостереження, навіть якщо графік щільний.

Лев

Ваш вогняний темперамент сьогодні може проявитися особливо яскраво: з'являється бажання боротися за щось важливе, навіть коли оточення радить бути обережнішим і практичнішим. Саме сьогодні ваш лідерський потенціал має шанс розкритися повною мірою. Сміливість, ентузіазм і енергія, з якою ви візьметеся за справу, здатні заразити інших і повести за собою команду чи близьких людей. Головне - не перегнути палицю з напором, коли справу можна вирішити й спокійніше.

Діва

Сьогодні ваш оптимізм отримає приємний поштовх. Можлива яскрава емоційна зустріч або просто відчуття приналежності до групи однодумців - і те, й інше додасть вам енергії та запалу. Побутові справи та дрібні турботи сьогодні відійдуть на другий план, принаймні на деякий час. Загальний настрій дня - позитивний, тож варто дозволити собі насолодитися моментом, а не одразу шукати, що ще потрібно виправити чи доробити.

Терези

Сьогодні варто трохи відпустити контроль і дозволити мріям вести вас, а не навпаки. Уявіть на хвилину, що необхідність постійно щось обирати зникла, і дайте собі невелику відпустку від рутинних справ - це справді піде на користь. Хто знає, можливо, саме з цих мрій народиться щось реальне й корисне. Не бійтеся трохи фантазувати сьогодні, навіть якщо зазвичай ви більше орієнтовані на практичність і баланс.

Скорпіон

Це саме той день, який вам подобається: атмосфера легка, енергія йде рівним потоком, і здається, що справи вирішуються майже самі собою. Побутові завдання й робочі питання закриваються швидко, без зайвих зусиль, а до вечора у вас ще залишиться чимало сил. Родина оцінить, якщо ви проведете вільний час саме з близькими - це буде взаємно приємний вечір, який варто використати на спілкування, а не на нові справи.

Стрілець

Сьогодні ви почуваєтеся настільки гармонійно, що навряд чи щось здатне вибити вас із колії. Джерелом цього піднесеного настрою може бути нова людина у вашому житті або приємні почуття, які переживаєте зараз. Дозвольте собі насолодитися цим станом і проявити найкращі риси характеру через нього. Водночас не варто повністю втрачати тверезість погляду - закоханість чи ейфорія не повинні заважати приймати зважені рішення в інших сферах.

Козеріг

Останнім часом були емоційні розчарування, але сьогоднішній день здатен повернути віру в стосунки та добрі наміри людей. Для цього достатньо просто діяти, а не чекати знаку згори. Ваша тверезість і реалізм не дають надіятися на неможливе, тож ви радше підете працювати над метою, ніж витрачатимете час на ілюзії. Саме такий підхід сьогодні принесе результат швидше, ніж сподівання на чиюсь допомогу ззовні.

Водолій

Час діставати дорожню сумку, Водолію. Страх невідомого міг раніше змушувати вас відкладати якісь поїздки під приводом зайнятості, хоча насправді справа була в побоюваннях. Якщо сьогодні трапляється нагода кудись вирушити - не варто її відкидати. Життя занадто коротке, щоб уникати нового досвіду через невпевненість. Навіть невелика подорож чи зміна маршруту здатні додати свіжості у звичний тиждень.

Риби

Останнім часом щось підштовхує вас відчувати себе більш громадянином світу, ніж зазвичай, і це може трохи дезорієнтувати. З'являється відчуття, що звичне коріння - сімейні традиції, соціальний статус - поступово розчиняється. Не хвилюйтеся: родина просто змінюється й розширюється, а не зникає. Згодом усе стабілізується, тільки вже на новому, вищому рівні розуміння себе і своїх близьких.