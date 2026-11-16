Національний банк пропонує з 1 лютого 2027 року вивести з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок - після цієї дати ними не можна буде розрахуватися в магазинах.

Готівкова валюта в Україні знову зазнає змін - Національний банк пропонує остаточно вивести з обігу монети номіналом 10 копійок. Оприлюднена регулятором ініціатива передбачає конкретну дату, після якої магазини перестануть приймати ці монети.

Як повідомляє OBOZ.UA, з 1 лютого 2027 року десятикопійкові монети можуть перестати бути законним засобом платежу. Це означає, що розрахуватися ними на касі в магазинах, аптеках та в транспорті більше не вийде.

Причина проста: 10 копійок давно втратили купівельну спроможність. За роки інфляції на цю суму фактично нічого не можна купити, а карбування та обіг дрібних монет коштують державі більше, ніж їхня номінальна вартість.

Це не перше подібне рішення регулятора. Ще у 2019 році НБУ вивів з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Тепер настала черга десятикопійкових монет, які досі залишалися найменшими розмінними грошима в гаманцях українців.

Що буде з цінами та як округлюватимуть суми

Якщо монети виведуть з обігу, продавцям доведеться округлювати підсумкову суму в чеку. Правило загалом знайоме українцям: коли сума закінчується менш ніж на 5 копійок, її округлюють у менший бік, а якщо більше - у більший. Точний механізм для нової ситуації Нацбанк ще уточнює.

Де можна буде обміняти 10-копійкові монети

Після виведення з обігу монети номіналом 10 копійок можна буде безкоштовно обміняти у відділеннях банків та в підрозділах Національного банку. Викидати монети або здавати їх у металобрухт точно не варто - вони ще тривалий час матимуть цінність.

У НБУ наголошують, що обмін буде доступний протягом тривалого періоду, а точні строки прийому монет оголосять окремо, коли ініціативу остаточно затвердять.

Варто пам'ятати, що поки це проєкт рішення, винесений на обговорення. Дата 1 лютого 2027 року ще може бути скоригована, однак напрямок змін зрозумілий: дрібні монети поступово зникають із готівкового обігу України.

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